ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳零九 家寧 Andy 坤達 柯佳嬿 楊祐寧 劉以豪 修杰楷

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

記者蔡琛儀／台北報導

暫別歌壇三年的林凡重磅回歸，上週登上第60屆金鐘獎舞台挑戰出道以來最大壓力演出，以〈Lydia〉、〈想見你想見你想見你〉、〈五天幾年〉三首戲劇主題曲串成回憶殺，完美詮釋經典旋律，還在後台巧遇當年《犀利人妻》主演温昇豪、朱芯儀，重現「二搶一」名場面，笑說：「請容許我當一下隋棠，搶瑞凡的小確幸！」

▲▼林凡首戰金鐘。（圖／翻攝林凡臉書）

▲林凡在後台巧遇當年《犀利人妻》主演温昇豪、朱芯儀。（圖／翻攝林凡臉書）

林凡感性表示：「〈五天幾年〉讓大家重新聽到我的聲音，是我的幸運。」她透露為了這場表演做足準備，不僅重看《鬥魚》、《想見你》、《犀利人妻》等，更靠錄音反覆練唱修細節。她笑說：「〈想見你想見你想見你〉是最大挑戰，原曲是男生唱，音域跨度超大。」為了抓住原味又唱出自我，她上網研究教學影片，自學技巧融合成屬於林凡的詮釋方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為維持穩定氣息與體態，她嚴格飲控、超慢跑、重訓「三管齊下」備戰。林凡笑稱自己是「飯控」卻狠心戒碳水，「每天早睡，幾乎不吃澱粉」，成功瘦下3公斤，讓她美美穿上詹朴設計的「黑曜蝴蝶」大露背禮服驚艷全場，開心表示：「找到對的禮服，就像找到唱歌的key一樣重要！」

▲▼林凡首戰金鐘。（圖／凡凡工作室提供）

▲▼林凡首戰金鐘，與前輩潘越雲、江淑娜同台。（圖／凡凡工作室提供）

▲▼林凡首戰金鐘。（圖／凡凡工作室提供）

金鐘典禮上，林凡與潘越雲、江淑娜跨世代同台成亮點，三人造型竟巧合連成「黑、白、黑白」配色。林凡笑說：「我們完全沒喬過，太有默契了！」她更感性提到敬重的前輩潘越雲：「那首〈情字這條路〉一直是我很喜歡的作品，希望有機會能翻唱〈對你的10個疑問〉。」結束金鐘演出後，她將全力籌備新單曲，「希望用音樂再次療癒大家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

11小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

3小時前

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

20小時前

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

6小時前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

6小時前

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

10/22 14:59

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

16小時前

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

4小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

15小時前

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

8小時前

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

16小時前

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

告五人現身香港「現場嗨到暴動」出動保全：等不及唱進紅館

24分鐘前0

首度室內開戰　馬國弼挑戰「撐到腿軟」逼出男兒淚

33分鐘前10

《綜藝大集合》爆意外！賴慧如「玩遊戲太激烈受傷」照片曝：真的變廢人

35分鐘前0

凶狠拜年創下4.58高收視！　懷秋、黃鐙輝《角頭》」比下郭忠祐

50分鐘前10

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

1小時前0

富商老公爆醜聞宣布退出《再見愛人5》　明星妻單獨露臉…網傻眼

1小時前0

曾莞婷「幫忙訂機票鬧烏龍」整團傻眼！出發前一天才驚覺：沒人敢生氣

1小時前0

Lisa翻牌高雄美食「炸記」！台粉認出店名　老闆嚇傻：起雞皮疙瘩

2小時前0

韓孝周被勸「真心話要趁早說，人生其實很短」！《浪漫匿名者》10台詞爆共鳴

2小時前0

《中文怪物》後人氣翻漲！　咪蕾再邀韓軍官嗨嗑夜市牛排

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了
    11小時前3843
  2. Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！
    3小時前2013
  3. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    20小時前3848
  4. 《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救
    6小時前3432
  5. 抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲
    6小時前44
  6. 黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」
    10/22 14:59
  7. Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕
    16小時前7454
  8. 「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上
    4小時前2829
  9. 小S全家包場大安區餐廳！
    10/22 08:071815
  10. 那對夫妻Nico高中才知身世！父突坦白「不是親爸」
    15小時前166
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合