林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

記者蔡琛儀／台北報導

暫別歌壇三年的林凡重磅回歸，上週登上第60屆金鐘獎舞台挑戰出道以來最大壓力演出，以〈Lydia〉、〈想見你想見你想見你〉、〈五天幾年〉三首戲劇主題曲串成回憶殺，完美詮釋經典旋律，還在後台巧遇當年《犀利人妻》主演温昇豪、朱芯儀，重現「二搶一」名場面，笑說：「請容許我當一下隋棠，搶瑞凡的小確幸！」

▲林凡在後台巧遇當年《犀利人妻》主演温昇豪、朱芯儀。（圖／翻攝林凡臉書）

林凡感性表示：「〈五天幾年〉讓大家重新聽到我的聲音，是我的幸運。」她透露為了這場表演做足準備，不僅重看《鬥魚》、《想見你》、《犀利人妻》等，更靠錄音反覆練唱修細節。她笑說：「〈想見你想見你想見你〉是最大挑戰，原曲是男生唱，音域跨度超大。」為了抓住原味又唱出自我，她上網研究教學影片，自學技巧融合成屬於林凡的詮釋方式。

為維持穩定氣息與體態，她嚴格飲控、超慢跑、重訓「三管齊下」備戰。林凡笑稱自己是「飯控」卻狠心戒碳水，「每天早睡，幾乎不吃澱粉」，成功瘦下3公斤，讓她美美穿上詹朴設計的「黑曜蝴蝶」大露背禮服驚艷全場，開心表示：「找到對的禮服，就像找到唱歌的key一樣重要！」

▲▼林凡首戰金鐘，與前輩潘越雲、江淑娜同台。（圖／凡凡工作室提供）

金鐘典禮上，林凡與潘越雲、江淑娜跨世代同台成亮點，三人造型竟巧合連成「黑、白、黑白」配色。林凡笑說：「我們完全沒喬過，太有默契了！」她更感性提到敬重的前輩潘越雲：「那首〈情字這條路〉一直是我很喜歡的作品，希望有機會能翻唱〈對你的10個疑問〉。」結束金鐘演出後，她將全力籌備新單曲，「希望用音樂再次療癒大家。」