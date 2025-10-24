《中文怪物》後人氣翻漲！　咪蕾再邀韓軍官嗨嗑夜市牛排

記者葉文正／台北報導

近期在《中文怪物》以流利中文令觀眾驚艷的韓國YouTuber咪蕾，在與Yahoo合作的特別企劃節目《Yahoo x 咪蕾》中再次展現全新主持魅力，咪蕾說：「我比較低調，不太習慣成為焦點，希望未來能更專注於主持與文化交流，想成為台韓之間的橋樑，讓更多人看見生活中的真實貌。」最新一集節目中，她特別邀請韓國綜藝節目《鋼鐵部隊W》中爆紅的陸軍女軍官Sunny一同遊台灣，規劃了登山、逛夜市等貼近台灣日常的生活體驗。

▲韓國女軍官嗨吃金鍾國最愛台灣夜市牛排。（圖／節目提供）

到了台灣，美食體驗是少不了的重頭戲，咪蕾帶Sunny一路從大腸麵線、雞排、珍奶吃到臭豆腐，每個食物都讓Sunny驚呼連連，且對「夜市牛排」印象最深，Sunny說：「在韓國餐廳吃牛排通常份量都很小，沒想到台灣夜市的牛排比手還大，才15,000韓幣（約320元台幣），同樣大小的牛排在韓國餐廳至少要十萬韓幣起跳。」兩人邊吃邊聊，也談到兩國不同的兵役制度，身為陸軍軍官的Sunny聽到台灣過去義務役僅四個月、周末還能休假時，驚訝直呼太短了，在韓國義務役要18個月，她也表示若有機會，很想親自體驗一下台灣的軍旅生活。

▲珍奶加雞排是標配。（圖／節目提供）

事實上，咪蕾從未正式學過中文，都是靠自學，如今卻能用中文主持節目，咪蕾回憶，當初來台之前對台灣幾乎一無所知，咪蕾說：「我還上網查台灣到底是個什麼樣的地方，最初決定來台灣是因為在日本遇見了現在的男友，加上父親過世，想完成爸爸熱愛旅遊的遺願，便決定出國闖闖，沒想到真的來了以後發現，不管是文化還是食物都很合，就這樣留了下來。」

▲大吃大喝是必要的。（圖／節目提供）

如今在台灣已經五年，咪蕾坦言媽媽一開始其實無法諒解，特別是疫情的時候，媽媽覺得被背叛將她一個人留在韓國，現在回想起來感覺有點對不起媽媽，獨自一人在台灣打拼，咪蕾也曾動搖過，她說：「因為每次回韓國和同學聚會，發現他們薪水都比我高，所以要是混不下去的話，就回韓國上班。」