林心如陸綜剛播第一集竟爆停播！《再見愛人5》嘉賓出事…最慘下架

記者陳芊秀／綜合報導

女星林心如近日接下陸綜《再見愛人5》，不料節目於10月16日剛播出第一期（集），第二期就爆出停播風波。疑似是參加該節目的大陸女星鄧莎，其大19歲富商老公路行因涉嫌行賄醜聞，引發大眾輿論砲轟，節目緊急調整播出計劃，先宣布延播第二期，然而日後更面臨停播風險。

▲林心如接下當紅陸綜《再見愛人5》當觀察員，不料節目剛播第一期就爆停播。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，路行在擔任創聯控股高層期間，被曝向退休幹部行賄金額超過千萬人民幣，相關判決書在「中國裁判文書網」公開，涉案幹部被判刑10年6個月，而他涉及違法事件，與明星老婆參加陸綜《再見愛人》，更是第5季中「被觀察3對夫妻」的其中一對。他在節目開播次日，已經辭去公司職務，而公司連續3年虧損，市值大幅縮水。

▲《再見愛人5》被觀察3段夫妻之一鄧莎、路行，老公涉行賄退休幹部判決書被挖出。（圖／翻攝自微博）

《再見愛人》於昨日（23）宣布第二期延播：「第二期將調整播出計劃推遲上線，感謝大家的支持和耐心等候。」而路行的富商丈夫人設瞬間大翻車，觀眾批評節目單位沒有做好背景調查，導致播出卡關，更有網友質疑違法者企圖透過娛樂節目「洗白」，部分網友要求節目刪出涉違法嘉賓的鏡頭，此要求對節目來說將會有大幅度變動，節目陷入停播、下架危機。

▲《再見愛人5》宣布第二期節目延播，觀眾要求刪掉鄧莎、路行的鏡頭。（圖／翻攝自微博）

林心如參加《再見愛人5》，在節目中是「觀察室催更團」成員，負責觀察節目找來3對面臨感情問題的夫妻，目前只播出第一集內容。

