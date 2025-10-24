1歲兒「突朝桌上丟黑東西」！Apple仔細看崩潰：養兒子到底要多荒唐

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年和牙醫趙國翔結婚後，育有一個兒子，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，23日在家突然發生一件超崩潰的插曲，讓她不敢相信地直呼：「養一個兒子到底要經歷多少荒唐事？」

▲Apple原本以為兒子是丟巧克力球。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple在Instagram限時動態透露，23日吃飯到一半，原本自己在玩的兒子突然走過來朝桌上丟了一個黑色東西，「我以為是巧克力球，想說他哪裡拿的巧克力球？仔細一看，是狗屎！！」

▲Apple後來才發現兒子丟的是狗屎！（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



完全不敢相信1歲兒子徒手抓狗屎、還露出燦笑的表情丟到桌上，「我都要瘋了」，Apple附上一個臉色鐵青的表情符號，「一歲半的幼兒就已經這麼皮了嗎？？」

▲Apple當場崩潰。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple還因此在限動開放投票：「請問兒子真的會比女兒皮嗎？」投票結果曝光後，她不禁嘴角失守，「看來大家真的覺得兒子比較皮。」