《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

【專訪】毛弟邱宇辰憂鬱纏身　哭了兩百多天

▲靠著BL劇《關於未知的我們》，邱宇辰（毛弟）終於翻身。（翻攝自邱宇辰臉書）

圖文／鏡週刊

一句「我不想賣慘人設」，點出了邱宇辰（毛弟）前幾年的低潮，他指以往的自己愛面子又好強，之所以自負是因為自卑，在接下BL劇《關於未知的我們》男主角時，正處於低潮的他還不敢置信，頻頻追問劇組找他的理由，事後得知是自己的「苦命相」和劇中角色雷同，他說：「我一度活得沒意義，現在懂得了痛苦。」

疫情期間，因為沒工作，毛弟整個人陷入憂鬱，還尋求了心理醫生治療，他說：「我以前是很樂觀，正能量爆棚的人，常常出門打籃球，社交生活很活躍，後來離開了《娛百》，發現自己到了30歲，不但一事不成也一無所有。」當時，他對所有事情都無感，完全不想出門，一個人鎖在房間內，一天唯一出門的時刻，就是叫UBER EATS取餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【專訪】毛弟邱宇辰憂鬱纏身　哭了兩百多天

▲邱宇辰（毛弟）一度陷入憂鬱泥沼中。（百鴻揚娛樂提供）

當時，176公分高的他瘦到剩53公斤，對同住的哥哥王子邱勝翊講話，也是輕聲細語，要死不活，他說：「我洗澡時，常看著鏡子掉淚，覺得活著，好難。」不僅如此，到了夜晚，心情尤其恐慌，有時會站在陽台看著外面的景色，回到房間，就拉起窗簾，如同關閉了心房，經常失眠一整夜，並且會完全控制不住的流淚及手抖，常常看到隔天的日出才勉強睡著，這樣的日子足足過了兩百多天。

因為繳不出信用卡費，存摺裡也沒錢，超愛面子的他向哥哥開口：「可以借我錢嗎？」王子毫不猶豫轉了50萬給毛弟，此一舉動，讓兄弟間的感情更堅定。人生低苦至此，毛弟說：「憂鬱的人，不會把痛苦說出口，我真的窮到只剩下面子。」

【專訪】毛弟邱宇辰憂鬱纏身　哭了兩百多天

▲邱宇辰經歷過低潮，終於慢慢從黑暗深淵中爬出。（翻攝自邱宇辰臉書）

之後，BL劇《關於未知的我們》劇組向他招手，他內心有了最壞的打算，或許這是他最後一個工作了，忍不住問了劇組為何給他機會？對方說了「角色黑暗」很適合他，毛弟說：「我懂了角色的苦難，對世界無望，或許這是老天爺要拉我一把，透過這一部劇，讓我有被看見的機會。」

為了劇中角色，毛弟開始健身，透過運動讓自己慢慢從黑暗深淵中爬出，花了足足半年的時間，終於找回以前的笑容，而該劇播出後，他的演出大受歡迎，也讓他開始肯定自己。

【專訪】毛弟邱宇辰憂鬱纏身　哭了兩百多天

▲毛弟邱宇辰難得開口向哥哥王子邱勝翊求助。（翻攝自邱宇辰臉書）

從低谷爬出，如今35歲的毛弟懂得了珍惜、謙卑與惜福，能有一部代表作與成績，至少對得起自己，目前，推出了新單曲〈CINDER KISS（餘燼之吻）〉，展現了歌藝，也將赴大陸舉辦5000人見面會，他說：「現在的一切，我很珍惜。」


更多鏡週刊報導
疑遭黃宏軒「開小帳」背後放箭　毛弟曝已斷聯：祝福他
小帳被抓包／獨家！男男CP爆不合　黃宏軒被揪「開小帳」留言全罵毛弟
王子與毛弟對看直呼噁心　曝赴日泡湯鬧出兄弟大誤會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

