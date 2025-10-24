女主持人爆「隱婚詐愛」吸金百萬　辯：自願給錢…男粉絲身心受創

▲知名女持人隱瞞已婚身分，與男粉絲交往，藉此騙取上百萬金援。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊



知名女主持人柔柔（化名）遭詹姓粉絲控訴，隱瞞已婚狀態與他交往快1年，期間索取金援。詹男主張因誤信柔柔單身而以結婚為前提交往，先後「借予」43萬餘元，並「贈與」60萬餘元作為生活開銷。然而，詹男於2024年8月驚悉柔柔其實已婚，憤而提起訴訟，要求女方返還所有款項，並求償精神撫慰金30萬元。

面對指控，柔柔辯稱雙方僅為藝人與粉絲之間的正常往來，否認存在還款義務，強調金錢往來均為詹男自願的「贈與」，當時詹男告知「有能力再還就好，如果沒有能力還也沒關係」，且雙方並無立借據與約定還款日期，因此她認為不是具約束力的借貸。

另外，她甚至辯駁兩人關係並非情侶，是詹男「單方面」對外宣稱。她更指控詹男於一次工作場合，趁合照倒數時試圖親她，遭她推開才引發兩人衝突。

然而，法庭檢視雙方的親暱對話記錄及合照證據後，認定兩人確實存在情侶關係。法官裁決，詹男是在誤以為柔柔未婚的前提下，以男朋友身份提供生活費，此「贈與行為」因基於錯誤認知而可撤銷，判決「柔柔」須歸還無合法依據的60萬餘元生活費。至於借貸部分，法官最終僅認定其中20萬元屬實。考量到詹男因受到柔柔已婚的真相衝擊，導致身心受創罹患憂鬱症，判處柔柔需支付精神慰撫金15萬元，總計需賠償詹男95萬餘元。



