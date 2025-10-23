那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）以逗趣的家庭日常走紅，兩人愛情長跑20年，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。Nico 22日在社群分享自己的「身世之謎」，坦言到了高中才知道父親不是親爸爸，但父女倆的好感情卻「非親生卻勝似親生」。

▲Kim和Nico育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／nico520kim）

Nico表示，從自己2歲開始，爸爸就是一直在照顧自己的人，「我的記憶裡從頭到尾，爸爸就是爸爸。」直到高中某天，父親才親口告訴她：「其實，我不是你的親生爸爸。如果妳想去找親生爸爸，我不會阻止妳。」Nico當下感到十分震驚，「因為他對我的好，好到我完全沒有想過這個可能，甚至對我比弟弟妹妹都更好。」不過，Nico因為不希望父親難過，因此堅定回應：「沒關係啊，你就是我的爸爸！」結果父親彷彿放下心中大石，在她面前落下淚水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Nico提到，自己長大後才明白父親的坦白，背後藏著多年的不安與壓力，「他真的從沒讓我察覺過，只是一直加倍地愛我、疼我。」她說，從小只要回家再晚，父親都會煮好她最愛的菜，特別是那碗熟悉的雞湯，「那份充滿愛的香氣，即使現在喝到雞湯都還是會想起爸爸的溫暖。」

她也提到18歲那年，想買機車通勤，父親只是淡淡說：「妳先去考駕照。」沒想到她考到後，隔天父親就牽著一台全新的摩托車回家，車牌還特地挑了她的生日，「那時候家裡並不寬裕，我後來才知道，他是咬著牙去完成那個承諾。那一台卡通款的 50CC 小車，陪了我整整二十年～」

▲Nico分享父親挑的生日車牌。（圖／翻攝自Instagram／nico520kim）

Nico透露，因為車子已經完全不能騎了，所以必須報廢，但她因為捨不得父親生前送自己的禮物，所以決定留下車子，只繳回車牌，「因為那台車不只是交通工具，它是爸爸的愛、他的承諾、他的心意，也是承載了我與爸爸滿滿的回憶和思念。」

雖然再也沒有機會親口對爸爸道謝，但Nico仍透過貼文道謝說：「感謝他願意在沒有血緣的情況下，給我最完整的家、最溫暖的愛。」她相信父親之所以放心離開，是因為看見她擁有幸福的家庭與孩子，「我一直覺得，是你親手把我交給他，等我遇見那個能照顧我下半輩子的人，你才放心放手…爸爸…謝謝你。你的愛我一輩子都會記得，也會繼續傳下去。」