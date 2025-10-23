60歲郎祖筠「低胸秀服」真實身材曝光！隨時M字腿…被讚不輸韓團

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《明星養老院》2.0 即將於11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，郎祖筠與黃嘉千在劇中飾演數十年來堅持「王不見王」的前玉女團體；將現實生活中兩人的好交情，展現在精彩對手戲，讓觀眾爆笑又感動落淚。

▲《明星養老院》舞台劇到高雄至德堂演出。（圖／果陀劇團提供）

黃嘉千出道時在唱片公司的包裝下，以玉女歌手形象展現音樂才藝，後來逐漸展現諧星內在，觀眾才發現她這麼有趣。這回黃嘉千在《明星養老院》裡飾演玉女紅星，可是有時失憶、有時清醒，製造了許多時空錯置的笑料，透過與拆夥搭檔郎祖筠之間的心結，將明星間難以詳述的愛恨嫉妒、內在掙扎展現得淋漓盡致。

▲《明星養老院》舞台劇到高雄至德堂演出。（圖／果陀劇團提供）

郎祖筠說，黃嘉千真的演得很好，眼神放空時真的就像個失去記憶的人，只是不知道她是失憶還是真的忘詞；黃嘉千笑說，這個角色難在又要忘記、又要記得，因為對白可以脫線，可是台詞、走位不能忘，有次排練時她失憶久了，應該喊劇中老公楊烈「龍哥」，她脫口喊「烈哥」，瞬間全場笑翻。

▲《明星養老院》舞台劇到高雄至德堂演出。（圖／果陀劇團提供）

在劇中，郎祖筠從玉女轉型為性感歌星，穿低胸超短秀服，貢獻出熱情歌舞，許多觀眾看到她的身材與纖細修長小腿，讚歎她不只歌聲好、身材好、舞技更好，隨便就能M字腿，不讓韓團專美於前。而郎祖筠與黃嘉千兩人的女團唱跳段落精彩，也在歌舞之外帶出濃厚的感情與回憶，讓許多觀眾噴淚鼓掌，想起自己青春時光。

▲《明星養老院》舞台劇到高雄至德堂演出。（圖／果陀劇團提供）

《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。卡司堅強，包括方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘，連假期間10月23日至27日購買兩張以上，獨享88折優惠，購票請洽udn售票網。

▲《明星養老院》舞台劇到高雄至德堂演出。（圖／果陀劇團提供）