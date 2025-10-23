謝忻昔目睹非洲豬瘟防疫破口　本土爆案例她氣到失眠：抓去關！

記者蔡宜芳／綜合報導

台中梧棲養豬場傳出疑似非洲豬瘟確診案例，為全台首次出現本土疫情，引發各界震驚。而時常關心時事的女星謝忻，23日也對此氣憤發表看法，直呼：「拜託如果真的查出有人攜帶肉類入境，這個人請抓去關！」

▲謝忻23日談及非洲豬瘟本土案例。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻發文透露自己因為非洲豬瘟案例失眠，「我就問到底防疫的破口是誰？守護台灣豬已經宣導了多久了？吃不到梁社漢我妹真的會瘋掉！」她也為了宣洩情緒，立刻跑去便利商店買了半年都沒碰的豬肉便當。

不久後，謝忻再度發文表示，她曾在機場見過防疫犬攔查旅客，「她被盯上之後 就有些不悅，一直嚷嚷說我沒有違禁品、我沒有違禁物品！後來就從她包包裡查一個肉鬆麵包。」女子被發現後，還不斷反駁：「那只是麵包！為什麼我不能帶麵包？我的人權呢？」

▲謝忻對於防疫破口相當氣憤。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

對此，謝忻表示自己當下覺得很生氣，「真的很想拿拖鞋往她頭上扒下去！我一直跟那隻米格魯使眼色，希望米格魯可以直接把拿麵包的手咬斷！」對於有人屢次違規，謝忻也半開玩笑地建議：「建議疾管局用狼犬好不好？一查到違禁品直接咬斷，或者用那種最兇的狗狗比特犬，或者是請麻豆大王支援的鱷魚在機場stand by，有人偷帶豬肉直接咬頭！氣！氣使！」貼文引來不少網友討論。

▲謝忻曾目睹有人違規攜帶肉製產品入境。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）