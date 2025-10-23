方媛喜迎三女兒　產後首發聲：性別從不是我們愛的條件

記者王靖淳／綜合報導

香港天王郭富城和方媛（Moka）在2017年結婚，婚後育有兩個寶貝女兒，昨（22）日夫妻倆在微博發文報喜，親口證實三女兒已平安誕生，同時也附上一張寶寶的萌照，寫下「性別從不是我們愛的條件。」消息曝光後喜獲一票祝福。

▲方媛迎來第三個女兒。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

方媛在微博轉發郭富城的貼文，並分享老公抱著剛出生女兒的溫馨畫面，感性地寫下，看見對方抱著女兒時，「眼裡依然閃爍著和第一次當爸爸時一樣興奮和寵溺的光芒」，讓她再次確認，兩人之間擁有的是最純粹的愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方媛特別感謝郭富城，並回應外界對於兩人是否想拚兒子的揣測，「感謝老公，性別從不是我們愛的條件。」她認為，「健康、快樂、善良，才是我們給女兒們最好的禮物」，並感謝大家一直以來的關心。

▲方媛、郭富城2017年結婚。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

此前，郭富城也開心發文：「我們的小公主終於到家了！」證實三寶已順利誕生。他分享迎來三位女兒的心情，感性地寫下：「我們家現在擁有三顆璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足。」他更透露，家中的兩位姊姊，對於妹妹的到來，感到相當地興奮，「姊姊們已經急不及待地要照顧妹妹了。」

郭富城也再次強調：「對我來說，無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。」如今，家中迎來三位女兒，再加上愛妻方媛，郭富城也開玩笑地下了一個的註解：「我們家就是『女神之家』。」他更不忘放閃表示：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛著。請大家和我們一起，歡迎這個美麗的新生命，祝福她健康快樂地成長。」

▲方媛會在社群分享家庭生活。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）