瑤瑤錄影穿超心機！鏡頭一拉近「衣服透視bra」不科學身材全被拍

瑤瑤（黃喬歆）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站上傳一系列錄影的「心機穿搭」側拍照，網友放大看才發現原來她的衣服布料超透，若隱若現出了豐滿上圍。

▲瑤瑤用「心機穿搭」錄影。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



照片中，可以看到瑤瑤身穿黑色上衣，相當映襯她的白皙膚色，鏡頭一拉近，能發現衣服布料其實很薄，足以透視出bra，渾圓半球和深邃事業線全被看光光。

▲瑤瑤的衣服其實很透。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



瑤瑤下半身則搭配深色高腰喇叭牛仔褲，修飾比例、拉長腿型，同時保留率性風格。腳踩白色高跟涼鞋，為整體造型增添一抹輕盈感，在甜美與性感之間拿捏得恰到好處。

▲瑤瑤的身材比例很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



事實上，39歲的瑤瑤保養得宜，她之前曾在Instagram限時動態透露，頂著大素顏的時候居然被25歲的小鮮肉搭訕，「不誇張！」她誠實告知年紀後，當場嚇歪對方。