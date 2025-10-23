《順風婦產科》宋慧喬前男友現身西門町！　驚吐：韓國閃兵就引退

記者黃庠棻／台北報導

台劇《整形過後》由温昇豪監製兼主演，卡司找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、洪暐哲、艾怡良、潘儀君、鄒承恩，夏騰宏等人。今（23）日該劇在西門國賓大戲院舉辦試映會，除了温昇豪、洪暐哲之外，韓星李廷鎮也特地飛來台灣參與。

▲《整形過後》將於年底正式上檔。（圖／六魚文創提供）

與温昇豪有著10年交情的李廷鎮，不只來台long stay拍攝《整形過後》，私底下也多次來台旅遊，曾在逛夜市時被韓國遊客認出，今（23）日出席試映會時也笑說「昨天一落地就直奔去吃牛肉麵」，而温昇豪也透露昨晚帶著他去遼寧街吃鵝肉，今晚則會去林森北路吃海產。

▲李廷鎮出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

談到台灣美食，李廷鎮話匣子大開，透露前一天晚上剛好吃了三杯雞，被眾人拱「在台灣吃三杯雞要喝三杯」，他毫不猶豫乾杯，沒想到今天才被告知「被整了」，在台灣根本沒有這個習俗，他笑說「大家為了騙我也一起喝了，也是滿努力的」。

▲李廷鎮出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

過去，李廷鎮曾在經典韓劇《順風婦產科》中客串過宋慧喬暗戀的學長，兩人在戲裡有一些情感交流，被問到看到劇組時隔25年合體的心情，他透露「雖然我當時只演了一下下，但覺得他們可以合體是很好的事情」，而他先前與電影《馬粥街殘酷史》主演權相佑、李鍾赫相聚的畫面，也在韓國造成話題。

▲李廷鎮出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

此外，李廷鎮也被問及台灣時事「閃兵事件」，他透露當兵在南韓是非常敏感的話題，過去曾聽聞過當地閃兵的問題，但現在幾乎不可能出現，更直呼「韓國閃兵的話，那個藝人可能直接引退的程度了」。這次來台，李廷鎮預計待五天四夜，預告將會到夜市吃吃喝喝、享受美食。