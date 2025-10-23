《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

文／潘慧中

人真的是奇怪的生物，以前看多了純愛劇，總覺得處處是老梗，導致眾編劇急忙加進懸疑、兇殺案、身世之謎、甚至還玩起穿越，彷彿不燒腦就對不起觀眾的智商。但坦白說，我後來發現純愛劇真的有它存在的必要，畢竟有時候下班真的不想再動腦了（大喊），只想看帥哥美女好好談一場戀愛，一路從相識、相知、相愛走到相惜，最好不要有太多的拉扯，中間穿插令人發笑的橋段，重點是不要有過多壞人的戲份。《浪漫匿名者》就是這樣一部劇。看完心頭暖暖的，足以抹去上班積累的疲憊。

▲▼《浪漫匿名者》8集一次全上線。（圖／翻攝自Instagram／hanhyojoo222）



《浪漫匿名者》講述患有嚴重視線恐懼症、無法直視別人眼睛的李荷娜（韓孝周飾），與有著高度潔癖、無法和他人肢體接觸的藤原壯亮（小栗旬飾），因巧克力展開的一段甜美愛情故事。不敢相信有生之年可以再看到小栗旬演社長，畢竟他跟石原聰美共演的《多金社長小資女》已經是2012年的事了，而且他這幾年不是拿到警察劇本，就是投入古裝劇╮(╯∀╰)╭。

▲《浪漫匿名者》是日韓合作的作品。（圖／翻攝自Instagram／hanhyojoo222）



總之相隔13年，雖然演富二代的小栗旬已然有富一代的氣場（是誇獎），雖然42歲的他眼尾又多了幾條皺紋，但是在劇中，他溫柔包容荷娜的眼神，對著荷娜傻笑的模樣，真的好像大型犬（也是誇獎）！明明已經邁入壯年，竟然還能演出少年談戀愛的青澀！！這個男人是怎樣！！！小栗旬你能再接拍愛情劇真的是太棒了ヽ(*´∀`)ﾉﾟ！！！！

▲我在這邊謝謝小栗旬再度接演愛情劇（誰看得到）。（圖／翻攝自Instagram／hanhyojoo222）



若有人覺得這樣的愛情太理想化，那我認為更讓觀眾有代入感的就是，男女主角和男女配角全員帶著缺憾登場，不完美，卻因此更真實。而且，編劇用一種極為溫柔的方式，去看待那些所謂的缺陷：「可可病害是上帝送來的有缺陷的創造物，但挑出能吃的部分，就製作出美味巧克力，這就是奇蹟。」就像原本有瑕疵的果子，一轉念仍能產出香甜巧克力，同理也能運用在這四個角色，當他們不再逃避、不再藏起自己，能勇敢面對自身不完美，那份坦誠就是一種奇蹟。

「我們的未來由我們自己選擇。」

這就是《浪漫匿名者》最打動人的地方，它沒有把愛情描繪成解藥，而是以戀愛為包裝，講述一段擁抱自我缺陷、找到前進力量的成長過程。他或她都沒有被拯救，而是挖掘出更勇敢的自己。這樣的敘述方式，顯然已經超脫傳統路線的純愛劇，更成熟、也更貼近這個時代的情感樣貌與演變。

▲《浪漫匿名者》講的不只是純愛。（圖／翻攝自Instagram／hanhyojoo222）



