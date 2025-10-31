《終極戰士：殺戮星球》！經典IP新章「掠奪者變獵物」顛覆全網想像

娛樂中心／綜合報導

各位影迷、科幻愛好者們，準備迎接宇宙級震撼了嗎？經典IP《終極戰士》將以全新篇章《終極戰士：殺戮星球》重磅回歸大銀幕！這不僅是電影，更是一場顛覆你想像的生存挑戰。無論新粉老粉，這部新作絕對能燃起你內心最深處的熱血與好奇。電影將在11月6日（四）上映！

▲▼《終極戰士：殺戮星球》即將在11/6上映。（圖／二十世紀影業提供）

提到終極戰士（Predator），許多影迷立刻想到身懷高科技武器、隱形能力的嗜血外星獵人，他們將各星球頂尖生物視為獵物，從來只有追捕，沒有被反殺的道理。然而，《終極戰士：殺戮星球》將徹底反轉！預告震撼揭露，曾經高高在上的掠奪者，這次竟成了殘酷宇宙中的獵物？！到底是什麼強大威脅，讓宇宙食物鏈頂端的終極戰士面臨存亡危機？這個身份大翻轉，無疑是本片最大爆點，讓新舊粉絲感受前所未有的張力。想像當你以為自己是狩獵者，卻身陷獵捕網中，那種絕望與刺激感，絕對讓你在電影院中坐立難安！

▲▼《終極戰士：殺戮星球》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

除了驚人的劇情設定，《終極戰士：殺戮星球》的選角與製作團隊更是品質保證！好萊塢甜心 Elle Fanning (艾兒芬妮) 此次將挑戰飾演「生化人」，消息一出引爆網路熱議，粉絲期待值直接拉滿！這位實力派演員將如何詮釋獨特生化人形象？她的加入又將帶來何種變數？更讓大批網友揣測聯想的是，許多粉絲已經在討論艾兒芬妮飾演的生化人是否與「異形宇宙」有神秘聯動？兩大經典科幻IP聯動的可能性，也為電影增添了更多話題，簡直讓科幻迷集體瘋狂！

▲▼《終極戰士：殺戮星球》場景相當浩大。（圖／二十世紀影業提供）

本片靈魂人物，導演 Dan Trachtenberg (丹·崔克坦伯格)，更是質量與口碑的強力保證！他過往作品從備受讚譽的《終極戰士：獸獵者》，甚至燒腦神劇《黑鏡》，都以精準敘事、出色視覺和爆棚口碑征服觀眾。丹·崔克坦伯格擅長營造懸疑與震撼動作場面，相信在他執導下，《終極戰士：殺戮星球》的宇宙獵殺將前所未有的血腥殘酷，絕對讓你血脈賁張，目不轉睛！他將如何處理這次終極戰士身分反轉的宏大敘事，並帶來腎上腺素飆升的戰鬥，絕對是本片最大看點！準備好，讓這位導演帶你進入完全不同的終極戰士宇宙！

《終極戰士：殺戮星球》不只是經典IP回歸，更是一次大膽創新與挑戰。無論你是渴望刺激的科幻迷，還是想一窺終極戰士宇宙起源的新手，這部電影都將帶給你極致的動作爽感。準備好踏入殘酷宇宙獵場，見證掠奪者與獵物身分互換，體驗一場史詩級的生存之戰了嗎？

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11/6上映。（圖／二十世紀影業提供）