網紅TED促跨界合作！愛莉莎莎曝跨國置產「破億台幣」

記者許逸群／台北報導

擁有56萬訂閱的YouTube頻道「35線上賞屋」的TED，宣佈旗下的品牌大囍聚地產與國際知名開發商DAMAC、台灣職籃TPBL球隊福爾摩沙夢想家進行跨界整合。TED的好友愛莉莎莎、瑀熙也前來祝賀，她們更大方分享跟TED一起出國到杜拜旅遊兼學習投資房產的秘訣；愛莉莎莎更自爆已經在杜拜置產，金額更是高達9位數！

▲網紅TED促成跨國合作。（圖／記者湯興漢攝）

TED表示：「這次能促成一個跨國的合作，把川普指名的開發商DAMA帶進台灣，跟我們大囍聚地產、福爾摩沙夢想家一起跨界聯名。我有發現一件事情，女生比男生更投入在房地產上面。在資產配置上，男生比較喜歡做一些冒險或是高風險高報酬的項目。但是女生較執著在房地產。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網路名人瑀熙（左起） 、TED、愛莉莎莎大方分享理財心得。（圖／大囍聚提供）

瑀熙說，去了杜拜兩次，會選擇在當地投資置產的原因，是他們非常包容亞洲人，也不會有歧視，特別是對於女生、小朋友和孕婦都非常的友善；另外就是在那置產超過一定的金額，就可以有黃金簽證，所以我們一家人都很喜歡那邊，非常進步跟發達，像是新加坡的感覺。

愛莉莎莎則透露，目前是在杜拜買了4間房，包括台灣、泰國，總金額大約1億5千萬元左右，在杜拜其實大部分買的都是預售屋，他們對預售屋的付款很寬容，只要付5%或10%左右，「我覺得杜拜應該算是我研究全世界海外房地產裡漲幅最大，然後也是最穩的。」

對於投資理財的規劃，愛莉莎莎說，以前有投資過股票，但全部都賠掉了，賠了大概2、3百萬。但她分享投資房產的心得：「比如我如果現在住在一間4千萬的房子裡，我只需要繳1千萬的自備款，所以等於說我有1千萬的錢，但可以享受到4千萬的房子，我覺得投資房地產是一個你真實可以最大化運用到資產的方式。」