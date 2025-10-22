快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

記者潘慧中／綜合報導

男星閃兵案繼2月、5月發動搜索，檢警21日接續發動第三波搜索，Energy張書偉也包括其中。被拘提到案的他最終以50萬交保，經過一晚沉澱後，他22日一早發文吐露心聲了。

▲書偉交保後首度發文。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）



書偉表示自己身為公眾人物，應更加謹言慎行，「我深知自己的一言一行都可能成為社會觀感的指標，卻因一時失慮，做出了不良示範。」他坦言，自己未能盡到國民應有的責任，對社會造成不良影響。

▲書偉以50萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）



書偉對長期支持的粉絲與親友表達歉意，字裡行間充滿愧疚，「我辜負了社會大眾的期望，也讓一直以來支持與信任我的朋友們感到失望，我向家人及所有關心我的朋友致上最誠摯的歉意。」

針對過去的事件，書偉坦承自身責任，並表明會積極面對後續調查，「對於15年前未經思慮所犯的錯誤，我深感懊悔與自責，」他承諾未來將全力配合司法調查，承擔應有的責任，盼以誠意回應社會關注。

書偉IG全文：

身為公眾人物

我深知自己的一言一行都可能成為社會觀感的指標

卻因一時失慮 做出了不良示範

未能盡到身為國民應有的責任

辜負了社會大眾的期望

也讓一直以來支持與信任我的朋友們感到失望

我向家人及所有關心我的朋友致上最誠摯的歉意

對於15年前未經思慮所犯的錯誤

我深感懊悔與自責

未來會全力配合司法調查 承擔應有的責任