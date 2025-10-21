曾參加女團失敗！　婷婷Kimi再戰出道放話：這是我最後一團

▲語晴（左起）、Ivy (依函)、璦昀(Yumi)、Nina (絜妮)、Kimi (婷婷)。（圖／KIRABASE提供）



記者翁子涵／台北報導

新世代無邊界女團「KIRIS」，由曾發行過個人單曲的婷婷Kimi擔任隊長，成員語晴77更曾擔任過「AKB48 TeamTP」第二代隊長，璦昀Yumi則是職棒啦啦隊女孩、絜妮Nina、依函Ivy也都擁有超高人氣之外，也被網友封為「最有潛力女團」，近來推出首支出道曲《Set On Fire》以融合日文與英文的歌詞，描繪 KIRIS 成員從KIRABASE 基地登艦啟航。

▲▼ KIRIS 近來推出首支出道曲《Set On Fire》。（圖／KIRABASE提供）





曾是「女團隊長」的語晴，本身就有著豐富的舞台經驗與歌唱實力，這次又以女團KIRIS重新再次出道，她稱自己KIRIS裡是「土地公或地基主」擔當，會用自己過去的經驗和隊長默契合作，也坦言再次出道沒有像第一次出道這麼緊張，「我反而會比較替她們感到緊張，所以遇到狀況的時候，我都會保持老神在在，因為如果她們看到我緊張，她們就會更不安了。」



語晴被問到，離開女團又重新加入女團，前團員的反應時，她說大家都是一致的反應，「很驚訝，怎麼會！」語晴解釋，因為一般人離開團體都是往個人發展，「但我就是很喜歡團體生活。」隊長婷婷Kimi也說，參加KIRIS之前，也有參加女團的失敗經驗，她發下決心稱：「這是我最後一團，一定要成功。」



有趣的是身高165公分的隊長婷婷Kimi與可愛擔當璦昀Yumi相差13公分，被粉絲形容是「最萌身高差」，年紀最小的團員絜妮Nina說，自己是搞怪擔當，無論是髮型、思想都會比較搞怪一點。成員依函Ivy是神秘冷豔擔當，自己覺得是個性很神秘、冷豔，談到女團「禁愛令」時，KIRIS齊聲說：「我們會自律！」語晴強調，公司沒有禁止戀愛，但合約有規定，不能做出傷害女團的行為。