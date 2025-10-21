神級美魔女歌手嫁砂石大亨　悲曝「遭強震嚇到血崩」心痛流產

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手陳秀美外型甜美凍齡，去年以〈檸檬花〉一曲出道，今（21日）舉辦發片記者會，本是平面模特兒的她，當年嫁給南投砂石業大亨並回歸家庭生活，還育有3個漂亮女兒，不過她透露，20多年前遇上九二一大地震，當時她肚中有個4個多月大的男寶寶，卻因地震重摔導致大失血，事後住院安胎又因餘震頻頻受到驚嚇，最後流產。

▲台語歌手陳秀美和老公育有三個女兒。（圖／記者黃克翔攝）

陳秀美回憶，當時九二一地震發生在深夜，老公第一時間救她出來，接著才去救大女兒以及其他家人，她在醫院安胎期間又遇上超大餘震，當時醫護人員與病患全數逃光，只剩她無助地坐在病床上面對磚頭掉落，腦袋一片空白，好在老公及時出現揹著她離開，才讓她逃過死劫。

陳秀美直呼老公是救命恩人，「那一幕像災難電影一樣，卻是真實發生在我身上。」也坦言現在很害怕地震，更深深體悟到：「 一切自有天命，也讓我人生有重新啟發，我每天要活出最棒的自己，有能力幫助別人，都會全力幫助，因為生命有限，我要做最有意義的事，包括我現在發片。」

▲▼台語歌手陳秀美結婚30多年，身材外貌保養得宜。（圖／記者黃克翔攝）

談及發片機緣，她笑說自已從小就愛唱歌，年輕時自己努力工作、經營家庭，等3個女兒都長大了才決定豁出去圓夢，更向老公撒嬌喊「爸爸」，要老公也「栽培」她，老公也相當力挺，不惜「動用國本」力捧老婆追夢，陳秀美幽默說：「疼老婆的人風水永遠旺，讓我開心，是另一半幸福的承諾。」