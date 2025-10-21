納豆被挖「身高太矮」不用當兵　PTT一票笑了：靠實力免役

記者王靖淳／綜合報導

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後掀起外界關注，甚至有不少網友紛紛在社群上討論男星們免役的理由，就連藝人納豆過去因身高太矮免役，如今也被翻出來討論，引發熱議。

▲納豆。（圖／翻攝自Facebook／納豆）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，就有網友在PTT發文點名納豆，貼文曝光後立刻掀起討論「靠實力免役」、「雖然我不喜歡納豆，但他真的沒有閃」、「納豆身高直接正面免役阿，完全沒有閃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友討論納豆免役理由。（圖／翻攝自PTT）

事實上，今年2月爆出閃兵案時，納豆就被傳說是因體重和身高關係不符合條件免役，為此經紀人當時透露，納豆實際身高為158.7公分，不清楚是否因為身高問題，但可以確定的是檢測出「丁等體位」才沒有當兵。至於免疫規定，近幾年免役體位的身高與BMI值門檻趨嚴，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。