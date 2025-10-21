快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！

記者蔡琛儀／綜合報導

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉，稍早4人均認閃兵，被移送新北檢調查，而Energy另一名團員坤達也在拘提名單當中，但他因工作前往加拿大，預計10天後才會返台。

▲阿緯（中）上週才說棒棒堂已沒有兵役問題，小杰（右）今就被爆出閃兵。（圖／資料照／記者李毓康攝）

由於棒棒堂上週才以節目《來吧！哪裡怕》拿下「實境節目主持人獎」，事後受訪，成員阿緯還說：「大家不要擔心，這件事我們百分之百合情合理，我們已經沒有兵役問題了。」沒想到繼威廉後，小杰也出事，稍早阿緯也發聲道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿緯表示：「關於我們的團體『棒棒堂』兵役問題，對社會大眾造成負面影響，我對此深感抱歉。」並解釋自己之所以免役，「是2012年經過了兩次大型醫院的檢查與覆檢，證實僵直性脊椎炎，過程完全合規，沒有任何違法行為或透過中間人進行非法操作。」

阿緯隨後說，自己受訪時才表示沒有問題，如今團員再次面臨兵役問題，「我感到非常的遺憾。作為團隊的一員，我會和大家一起共同面對，在此跟社會大眾再次道歉。」