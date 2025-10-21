克莉絲汀貝爾一則IG被炎上！　挨轟「拿家暴開玩笑」

▲克莉絲汀貝爾與丈夫戴克斯薛普結婚12週年，慶祝貼文卻遭炎上。（圖／翻攝kristenanniebell IG）

圖文／鏡週刊

45歲好萊塢女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）過去為迪士尼動畫《冰雪奇緣》中的「安娜公主」配音，廣為人知。最近她在IG發布一則與喜劇演員丈夫戴克斯薛普（Dax Shepard）紀念結婚12週年的貼文，卻意外遭到炎上，引發大量網友批評。

根據《Page Six》報導，貝爾與薛普於2013年10月結婚，育有2名女兒——12歲的林肯（Lincoln）和10歲的黛爾塔（Delta），夫妻倆常在媒體上展現幽默。上週，貝爾在IG分享一張夫妻合照，只見她坐在床上擁抱著丈夫，畫面溫馨，然而真正引發爭議的是她的文字內容。

她寫道：「祝那位曾對我說過這句話的男人結婚12週年快樂：『我絕不會殺妳。很多男人在某個時刻會殺了自己的妻子。即使我有非常強烈的動機去殺妳，我也絕對不會。』」

▲克莉絲汀貝爾的這篇IG貼文被炎上。（圖／翻攝kristenanniebell IG）

貼文一出，立刻引來網友撻伐，許多人強調，10月是美國的「家暴防治月」，貝爾在此時發表對家暴開玩笑的言論，極其不敏感，甚至指她冷血。一名網友留言：「就提醒一下，在家暴防治月發這種文，太離譜了，請再三思。」另一則留言寫道：「這是個令人悲傷又無禮的玩笑，數以千計的女性正是死於最信任的男人手中……」

▲克莉絲汀貝爾與丈夫育有2名女兒。（圖／翻攝kristenanniebell IG）

更多網友直言，這種玩笑「根本不該存在於公共平台」，有人寫道：「請記得這是真實存在的悲劇，每天都有人受害。你的貼文可能對受害者造成創傷。」甚至有評論指出：「怎麼會有自尊的女性，願意和說這種話的男人在一起？這種笑話根本該讓人頭也不回地離開。」也有人批評她「將配偶間的暴力行為當作甜蜜玩笑」，形容這則貼文「詭異又令人不安」。

然而，也是有少部分支持者認為大家「太敏感」，認為這只是夫妻之間的幽默，不該被過度解讀。對此，貝爾或其代表尚未對外發表任何回應。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。



