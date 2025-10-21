李伊庚遭爆色聊女粉！公司強硬回應　「之前就造謠勒索過」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李伊庚近日遭網路流傳私生活爆料，引發熱議。對此，他的經紀公司 Sangyoung ENT 20日發布聲明，強調相關內容皆為不實傳聞，嚴正駁斥並宣布啟動法律程序，將對造謠與散布者一律採取強力應對。

▲李伊庚遭造謠爆料。（圖／翻攝自Instagram／luvlk89）



經紀公司表示，近日有爆料文章在部分網路社群與社群平台擴散，內容涉及惡意造謠與虛假資訊，已對藝人名譽造成嚴重損害。聲明中指出：「公司正在準備對散布虛假事實與惡意流言者採取法律措施，並將根據事件嚴重性，評估所有直接或間接損害後採取全面應對。」

公司也警告，不僅爆料者本人，任何轉載、散佈相關不實內容的行為同樣將列入法律追究範圍，呼籲外界切勿以身試法。經紀公司同時感謝粉絲持續提供線索，強調將透過持續監測網路資訊，全力保護藝人權益。

本次爭議源自近日一篇標題為「公開李伊庚真面目」的爆料文章，發文者A某公開數張與名為「李伊庚演員」和「伊庚哥哥」聯絡人之間的對話截圖，並聲稱對話對象即為李伊庚，聊天內容包含擦邊的胸罩尺寸，甚至還有3P等內容。不過經紀公司揭露，該名爆料者其實在約5個月前就曾以相同內容寄送恐嚇郵件，要求金錢勒索，在公司表態採取法律行動後曾道歉，如今卻再次透過網路惡意散播。

李伊庚演出過多部話題作品，包括《來自星星的你》、《加油吧威基基》、《檢法男女》、《暗行御史》、《和我老公結婚吧》與電影《機密同盟》、《樂透大作戰》等，具備亮眼演技與高人氣。此外，他也活躍於綜藝節目，如《玩什麼好呢》、《Z世代下鄉趣》 、《帥氣級較量》等，形象親民，受到觀眾喜愛。

目前李伊庚方面已表明零容忍態度，將採取法律手段維護名譽，事件仍持續發展中。