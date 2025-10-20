「資生堂千金」痛失愛貓心碎發聲！　抱屍淚崩：你是我永遠的兒子

記者王靖淳／綜合報導

「資生堂千金」李宓平時會在社群記錄生活，昨（19）日她突然在臉書發文曬出一段自己抱著愛貓「帕克」的影片，淚崩證實愛貓過世的消息。

▲李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

李宓在文中沉痛地宣布，自己視如己出的愛貓「帕克」已不幸離世。談到與愛貓相遇的過程，李宓表示，當年自己正在公園排練歌舞劇，休息時意外地在樹叢中，發現一隻全身不停發抖的小貓。她原以為小貓是生重病，沒想到帶去醫院後，醫生竟告訴她「牠沒生病，只是太害怕了」，讓她當下就決定要將這隻小生命帶回家，並以相遇的地點「Park」為牠取名為「帕克」。

▲李宓的愛貓過世。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

李宓透露，當時家中還有另一隻，同樣是流浪貓的「索爾」，而索爾對於帕克的到來充滿敵意，因此她先把索爾關去陽台ㄧ陣子，搬家後，帕克才慢慢地願意靠近她及索爾，後來兩隻貓咪成了最好的兄弟。最後，李宓在文末感性地寫下：「帕克，謝謝你。謝謝你用這麼多年的時間，教會我什麼叫做原諒、信任與勇氣。你是我永遠的兒子，也住在我心裡最溫暖的那個角落。」