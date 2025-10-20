日版瘦子是他！綠黃色社會「中文+台語」親切讚：台啤讚啦

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣樂團綠黃色社會（緑黄色社会，Ryokuoushoku Shakai）首次在台北舉辦專場演唱會「Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」，18、19日連續2天在Zepp New Taipei登場。演出門票一開賣即秒殺完售，足見樂團在台的高人氣，他們也展現高度誠意，學很多中文跟歌迷互動，2天歌單部分也分別安排不一樣的曲目。

▲綠黃色社會2天門票秒殺，2天帶來不同的歌單安排以及中文問候。（圖／好玩國際提供）



綠黃色社會來到台灣開唱，主唱長屋晴子率先向歌迷講出練習許久的中文：「很開心在台北見到你們，這是我們第一次在台北開自己的演唱會，謝謝你們來看我們。」她表示：「這是我們第一次在台北的專場演唱會，所以有很多之前在活動上沒能唱到的歌，今天都想要唱給大家聽。我們想要讓大家看到這樣是綠黃色社會，那樣也是綠黃色社會，我們以像『自我介紹』的方式來向大家呈現這場演唱會。」接著用中文喊著「準備好了嗎？一起high吧！」炒熱氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲綠黃色社會連續兩天在台的演唱會精彩。（圖／好玩國際提供）



除了長屋晴子秀出中文實力，貝斯手穴見真吾也道地喊著：「我愛台灣啤酒，18天，讚！」鍵盤手peppe則是撂出台語：「打給厚！哇是peppe，水。」他接著轉換成中文笑喊「發音好難，大家都好溫柔，好喜歡大家。」吉他手小林壹誓幽默表示：「我是日本的瘦子E.SO。」主唱長屋晴子補充：「我昨天去按摩，真的太舒服了，我直接睡著了，真的太棒了！真的太舒服了，真幸福。」

▲綠黃色社會親切用中文與粉絲互動，場面超熱鬧。（圖／好玩國際提供）



演唱會接近尾聲，唱到大家很熟悉的〈花になって〉、〉Mela！〉等歌曲，全場大分貝合唱，歌迷跟著音樂節奏拍手，場面震撼。安可前，貝斯手穴見真吾化身「I’m Shingo Teacher」與歌迷，趣味介紹周邊商品，全場歌迷超級high，也會跟喊「I’m Shingo Teacher」，互動歡樂又逗趣。

最後，綠黃色社會再次向歌迷喊話：「我們很開心，謝謝你們，我們一定會再回來，真的很愛你們。〈中文〉這次很開心跟大家度過開心的時間！」團員們結束時對歌迷深深鞠躬表達謝意外，也不斷向大家手比愛心，依依不捨地下台，圓滿開心地結束台北演唱會。