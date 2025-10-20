安吉醞釀8個月嗨曝「重磅喜訊」！　合作甄子丹愛女卻卡關難產

▲ ANGIE安吉專輯《Caramel Eyes焦糖眼》數位上架。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

ANGIE安吉今年2月底開始，以每個月一首歌準時報到的方式數位上架，近來終於在安吉生日月上架專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，安吉表示在規畫專輯時，想用一個「奇怪但漂亮」的聲音開啟整張專輯，像是清醒與夢境之間的轉場，於專輯的開場曲〈Huh?〉誕生，展現出她對這個混亂的世界充滿好奇。而專輯的最一首歌曲〈真愛挑日子〉與電影同名，靈感來自電影中「未完成的告別」與「無法再相遇的溫柔」化成旋律，是整張專輯最溫柔的句點。

▲▼ ANGIE安吉和甄子丹的愛女Jasmine Yen合作新歌。（圖／索尼音樂提供）



〈CRYCRYCRY〉則是「雙星二代」合作的歌曲，由她與新聲代唱作人，也是動作巨星甄子丹的愛女Jasmine Yen甄濟如聯手打造，安吉說：「這首歌有種女強人的感覺，很有態度又帶著一種冷靜的自信，而Jasmine剛好給我這種感覺，我覺得她是最適合一起完成這首歌的夥伴，因為她身上就散發著我很欣賞的女力魅力。」

不過這首歌的製作過程耗費很長的時間，不斷修改、推翻再重來，甚至一度卡關暫停，在配唱時她同樣陷入瓶頸，直到金曲音樂好友ØZI出現在錄音室，帶著新的想法和能量與安吉碰面，讓她看見這首歌還有另一種詮釋的可能性，她笑說：「這首歌可以算是專輯裡最辛苦的一首歌，歷經很多挫折才完成，也因此格外有成就感。」



隨著專輯數位上架，今年的音樂旅程走向尾聲，安吉說：「對我而言，這張專輯是一場與自己的深層對話，也是一次從迷霧中尋找光的過程。我希望透過這張作品，讓那些在夜裡思考、懷疑、或偶爾崩潰的人，都能感受到被理解的溫度；在不安與混亂之中，找到屬於自己的柔軟與力量。」也宣布將於25日在台北、26日在高雄舉辦簽名音樂會，以音樂和歌聲感謝支持她的歌迷朋友，並特別準備了不同的表演曲目。



