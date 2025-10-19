《W Korea》出面道歉「沉痛反省中」　慈善晚宴變狂歡派對被罵翻

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓雜誌《W Korea》日前舉辦舉辦乳癌防治慈善晚宴，並邀來大票名人出席，怎料，現場卻淪為狂歡派對，被批根本不符合活動初衷，連參與的藝人都遭罵翻。對此，《W Korea》於19日發表道歉聲明，表示會重新檢視活動環節。

▲《W Korea》日前舉辦的慈善晚宴被罵翻。（圖／翻攝自韓網）

《W Korea》在聲明中承認疏失，表示：「未能細緻地考慮到乳癌患者及其家屬的立場，造成不便與傷害，在此致上深深的歉意。」另外也向參加者致意，提到活動初衷是公益，但卻因爭議造成參加者困擾，感到十分抱歉。

《W Korea》表示，活動舉辦的這二十年來，核心主要是宣導乳癌早期發現的重要性，並為低收入戶的乳癌手術與治療費用進行募款，「這些年來，韓國乳房健康基金會的努力，以及許多懷抱善意、給予溫暖支持的人們，共同維繫了這份公益使命。」承諾為了不讓基金會的愛心蒙上陰影，主辦方會深刻反省，也將重新檢視籌辦流程，避免類似情況再度發生。

▲《W Korea》道歉聲明。（圖／翻攝自Instagram／wkorea）

【W Korea道歉聲明全文】

這裡是《W Korea》。

「乳癌認知提升活動：Love Your W」自2006年啟動以來，至今已邁入第20年，我們一直努力向社會大眾傳達乳癌早期檢查的重要性。

然而，對於10月15日舉行的活動，有意見指出其內容與進行方式與原本的公益宗旨不符，對此我們深感沈重，並誠懇接受各界的批評與指正。

首先，我們未能細緻考慮到乳癌患者及其家屬的立場，導致部分人士感到不適與受傷，對此深表歉意。

同時，也對那些因為認同活動初衷、懷著善意而參與其中的人們，卻因事件爭議而感到困擾的各位，表達由衷的歉意。

我們正懷著沉痛的心情，反省此次活動所帶來的影響與不足。

在這二十年間，這項活動的核心一直是宣導乳癌早期發現的重要性，並支援低收入族群的手術與治療費用。

這些年來，韓國乳房健康基金會的努力，以及許多懷抱善意、給予溫暖支持的人們，共同維繫了這份公益使命。

為了不讓他們真摯的關懷與愛心蒙上陰影，我們將以此次事件為契機，根據各界的批評與建議，深入檢討不足之處，並重新檢視活動企劃與執行的每一個環節。

謝謝。

《W Korea》敬上