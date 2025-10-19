林志穎突現身紅館開唱！　杜德偉自爆被他邀進「小房間」秘辛

▲ 杜德偉邀請林志穎擔任嘉賓。（圖／杜德偉Get up演唱會主辦方提供）



記者翁子涵／台北報導

杜德偉《GET UP 世界巡迴演唱會香港站》昨晚（18日）在紅館舉行首場，相隔10年再登紅館，杜德偉傾力跳足150分鐘，還請來30年「老朋友」林志穎擔任首場嘉賓，神秘現身，全場歡呼聲不絕，亞洲小旋風熱襲紅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 杜德偉和林志穎熱力唱跳。（圖／杜德偉Get up演唱會主辦方提供）



闊別紅館數十載的林志穎舞台上的精彩表演，讓台下觀眾嘆為觀止，一曲《不是每個戀曲都有美好回憶》，在這個晚上給現場觀眾，果然留下了美好回憶，而現場觀眾的熱情，也融化了林志穎，連他自己也說：「當年在紅館演出的所有回憶也回來了！真的很很開心。」

原來林志穎知悉好友Alex要舉辦40週年演唱會邀請開後，二話不說推掉了手上的工作，還專程飛到香港站台這位老友，坦言完全找不到拒絕當嘉賓的理由，杜德偉提到林志穎18歲首踏紅館時，自己也有捧場，且笑說當時坐在他身邊的全是少女粉，可知他當年有不少美少女迷倒他，林志穎跟Alex說其實當年自己學的第一句廣東話就是：「你哋快啲返屋企啦！（你快點回家）」，因為當年林志穎實在太多女粉絲日夜的追他，所以唱片公司教他這句廣東話，

Alex還讚賞林志穎很窩心，憶起當年看完他的演唱會，開唱演出結束後還找自己到林志穎房間，然後林志穎做的第一件做是請Alex喝可樂，還細心為他加冰，此情此景仍浮現腦海，二人一轉眼相識30年，成了一輩子的兄弟，林志穎在舞台上淘氣的的問Alex：「那我今晚想要喝可樂加冰塊可以嗎？」Alex說：「你要一定有。」一說一笑，台上這幕溫馨畫面，再一次台下觀眾掌聲。