吳宗憲爆好友和韓籍啦啦隊女神交往！　公眾放閃絲毫不避諱

記者孟育民／台北報導

八大綜合台《WTO姐妹會》主持人莎莎談到近期在韓國球界掀起的話題，啦啦隊員推出限量小卡，引起當地網友熱議，認為球場主角是球員並非啦啦隊，對此，來自韓國的小車深有同感，他認為韓國啦啦隊在球場上主要是炒熱氣氛，很清楚知道擔任的角色就是應援，「因為大家是去看比賽，不是去看啦啦隊！」但是相較台灣的啦啦隊，所到之處都是媒體焦點，文化很不一樣 !

▲吳宗憲（圖右二）與兒子鹿希派（圖中）、新人歌手陳守恩（圖左二）上節目宣傳。（圖／八大提供）

特別來賓吳宗憲分享自己實際遇過的經驗，他表示自己好朋友的女友正是韓國的啦啦隊員，有一次大家在韓國碰面聚餐，吳宗憲原本擔心他們被曝光，還指引友人跟他女友要一前一後分開走，沒想到他們一點也不在意，甚至在眾人面前大方曬恩愛，完全不擔心會受到外界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲爆好友和啦啦隊女神交往。（圖／八大提供）



吳宗憲旗下新人歌手陳守恩，節目中自曝對泰國香味頗有研究，鹿希派則分享自己洗土耳其浴的慘痛經驗，當時大學畢業後準備回台的他，回台北前一站在土耳其轉機，把身上信用卡剩餘的最後50塊美金，找到一家SPA館花掉。「一進去他們就給我一條紙內褲更換，接著叫我躺下，來了一位大哥開始用力搓我的背。」鹿希派苦笑回想當下慘況，他表示那兩個鐘頭的土耳其浴讓他好想回家。





▲鹿希派洗土耳其浴慘痛經驗。（圖／八大提供）