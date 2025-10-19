舒淇：射手座一定是渣男！《回魂計》10台詞爆討論：人一定要往前看

文／潘慧中

《回魂計》從兩位失去女兒的母親——趙靜與汪慧君——踏上禁忌之路揭開序幕。她們拜訪能召回亡靈的神女，以回魂秘術喚醒早已伏法的兇手張士凱，從此引燃一段限時7天的復仇。

但復活只是開端，編劇真正要揭開的，不是靈異傳說，而是人心深處的陰影。他談信任，卻讓每個角色親手證明，信任往往在利益面前瓦解；他談人性自私，卻讓其變成生存下的本能。他更以劇中的3位母親與她們的女兒為鏡，揭露孩子並非只繼承父母的姓氏和外貌，也會繼承他們的選擇與傷痛。當真相逼近、善惡界線逐漸模糊時，劇中的每個人都不得不做出抉擇，在險境之中，究竟要當自保的智者，還是挺身而出的勇者？

除了嚴肅議題，編劇也安排了不少黑色幽默的橋段和台詞，例如醉漢想喝的冰果汁，冰塊其實是從遺體周遭取出的；又或是慧君為了復仇，假裝被感化加入太極會的過程，這些荒謬又反諷的片段，讓觀眾在沉重情緒中得以透口氣。更多評論：「兇手復活7天」只是開場！《回魂計》媽媽聯手報仇背後…到底想講什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 他跟你一樣都是射手座耶，將來一定也是個渣男！





2. 最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望。





3. 人嘛，真的不能一直活在過去，一定要往前看。

4. 人跟人之間本來就沒有信任，有的就只有共同利益而已 。





5. 看起來可憐的不一定是受害者。





6. 沈默和順從只會助長壞人的惡。

7. 智者沒有錯，只是這個世界需要更多的勇者。





8. 我們開始反抗、逃跑、努力和外界取得聯繫，雖然在這個過程中我們不斷失敗、被懲罰、被抓回來毒打，甚至最後，我最好的朋友為此獻出了生命，但是我們這種看似不聰明的選擇，其實已經在無形之中凝聚成一股力量。





9. 在我的成長過程中，我不相信好人會有好結果，不管我怎麼努力，這個世界就是不公平的。





10. 她是一個母親。為了孩子，她什麼都可以妥協。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

