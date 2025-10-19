ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨日（18）圓滿結束，而典禮一大亮點是節目創新獎頒給兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，藝人豬頭皮帶4童星上台，每位童星的致詞獲得滿場掌聲，被網友狂讚「金鐘最可愛感言」！

▲▼ 戲劇類節目創新獎-什麼都沒有雜貨店。（圖／攝影中心攝）

▲《什麼都沒有雜貨店》獲得金鐘60戲劇創新獎。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

胖球

▲▼4童星金鐘得獎感言。（圖／翻攝自YouTube）

▲胖球致詞不忘謝謝電視台。（圖／翻攝自YouTube） 

療癒系歌手胖球12歲，在《什麼都沒有雜貨店》飾演「大可」，說起得獎感言雖然難掩開心激動，但台風仍相當沉穩，感謝電視台之餘，也不忘提及感謝導演。

謝以樂

▲▼4童星金鐘得獎感言。（圖／翻攝自YouTube）

▲謝以樂拿金鐘太重，一句「我怕掉」萌翻全場。（圖／翻攝自YouTube）

10歲的謝以樂飾演「小傑」，從豬頭皮手上接過金鐘獎時，因為太重所以馬上交給對方說「我怕掉！我怕掉！」一句話讓全場氣氛瞬間沸騰，接著他感謝導演，緩緩說導演教他不要太像在演戲，邊說邊害羞「我在這裡學到很多事情」。而他出道已經演出多部電影、戲劇，公視社會醫療劇《化外之醫》飾演腦麻兒「皓皓」，令無數觀眾驚訝居然是同一個人。

鄒暟澐

▲▼4童星金鐘得獎感言。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄒暟澐感謝媽媽：「我媽媽她原本也有她自己的大好人生啊！」（圖／翻攝自YouTube）

鄒暟澐飾演「阿樂」，他的得獎感言特別感謝陪小演員來錄影的家長們，說道「我要謝謝願意來陪小朋友拍戲的爸爸媽媽們，因為你們會犧牲自己的寶貴時間，像我媽媽她原本也有她自己的大好人生啊！辛苦你們了！謝謝！」他的一番真摯感言讓全場笑聲及掌聲不斷。

斯拉

▲▼4童星金鐘得獎感言。（圖／翻攝自YouTube）

▲斯拉感謝觀眾。（圖／翻攝自YouTube）

斯拉是童星陳馨妃，在節目飾演「小可」，本屆還入圍迷你劇集最具潛力新人獎。她的感言特別感謝觀眾，小小雙手拿好金鐘獎座，雖然一開始拿著小抄，最後放下小抄，邀請大家上YouTube觀看節目，不忘為節目打廣告，也大獲掌聲。

這4位童星童言童語、口條清晰，感言簡單又真摯，離開舞台還一個個向頒獎人潘迎紫鞠躬致意。曾寶儀不禁「大人們！學學小孩子的得獎感言！要短！要到重點！大家還覺得開心好笑！」網友湧入IG給小朋友留言鼓勵「恭喜！我怕掉真的超可愛好好笑」、「恭喜大家，小孩感言說的真好！好感動」、「怕掉的部分真的很可愛」、「阿姨在電視機前面一直姨母笑」。

