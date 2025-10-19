「私下幫忙求1神物」曾莞婷真的拿獎了！她一看超感動：張鈞甯最懂我

記者潘慧中／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮已於18日順利落幕，曾莞婷憑藉《影后》奪下迷你劇集最佳女配角獎，這讓出道27年的她當場激動落淚。沉澱一個晚上後，她19日在社群網站寫下心情，「昨天獲獎過後，我覺得自己腦子一片空白，還來不及反應發生什麼事。」

▲曾莞婷坦言拿獎後腦子一片空白。（圖／三立提供）



獲獎後手機被祝賀訊息灌爆的時候，曾莞婷才逐漸回過神，「我好像真的做到了～。」最令她感動的是，這次入圍讓她看見許多默默支持她的人，「所有加油打氣的聲音，我都銘記在心。」

曾莞婷特別提到與她同樣首次入圍的張鈞甯，「謝謝張鈞甯為我跟媽祖求的符，入行那麼多年第一次入圍的我們，妳最懂我的心情。」她真心為對方送上祝福：「真心祝福下一個金鐘，妳可以拿下！」

▲張鈞甯悄悄幫曾莞婷向媽祖求一個符。（圖／記者林敬旻攝）



拿下這座榮耀後，曾莞婷不忘給自己一個擁抱，「我今天可以大吃大喝大睡一覺，好好犒賞自己，謝謝妳曾莞婷～妳一直以來都那麼努力，這一切都值得了。」

曾莞婷臉書全文：

