直擊／以Jennie為靈感！187cm葉先生頂娃娃捲　精緻美妝花60mins

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK睽違2年展開最新巡演「DEADLINE」，高雄站於世運舉辦，18日準備開演首日，《ETtoday》直擊現場帥哥、美女，粉絲們精心打扮到場，許多人都穿著象徵色「粉色」、「黑色」來參加盛會，一位葉先生以「Jennie」為靈感穿著高筒皮靴搭配洞洞鞋，並畫上精緻妝容來到現場，喜歡了偶像6、7年，他害羞表示2023年也看過演唱會。

▲BLACKPINK粉絲各個打扮得很有特色。（圖／記者吳睿慈攝）



一位葉先生穿著白色T-Shirt搭配平口皮革黑色背心，身上還掛著4隻象徵Jisoo、Jennie、Lisa及Rose的娃娃，他介紹起自己買的玩偶，並介紹裝扮是以Jennie為靈感，頂著一顆長髮波浪頭，他則害羞表示「這是我的自然捲」，同時畫上精緻妝容，成為場外相當亮眼的一位粉絲。

▲187公分的葉先生以Jennie為靈感，穿上10公分的洞洞鞋加上蝴蝶結鞋套搭配，直接變成197公分的完美比例。（圖／記者吳睿慈攝）



187公分的葉先生，穿上10公分的洞洞鞋，直接變成197公分的完美比例，手上還拿著粉錘，害羞表示「我是喜歡Jennie」，以Jennie為出發點作為妝造，但是想說是團體的演出，因此加了黑色元素，他表示2023年也看過世運巡演，覺得表演很好看，於是這次也想入場支持，好不容易搶到3800元的票價區。

葉先生也表示「我19日還會來發應援」，粉絲可到場支持，但他害羞回答「我明天會素顏」，不會入內純在場外為偶像應援。