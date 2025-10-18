《許我耀眼》女星遭控小三！　網紅深夜怒控「當小三當慣了是吧」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸人氣網紅張慧賢擁有超過200萬粉絲追蹤，昨日（17）晚間深夜突然發文控訴，並公開點名萬鵬並指控其「當小三當慣了是吧」，引發外界高度關注。而萬鵬在《許我耀眼》飾演趙露思姊姊「喬琳」，突然捲入小三風波，所屬公司火速發聲。

▲《許我耀眼》飾演「喬琳」的萬鵬捲小三疑雲。（圖／翻攝自微博）

張慧賢Tag萬鵬並寫道：「你當小三當慣了是吧，叫別人男朋友寶寶，你賤不賤。」貼文加上Hashtag「許我耀眼」，留言區更指控萬鵬多次主動聯繫自己的男友，並以「寶寶」等親暱稱呼對方，甚至多次邀約見面，也稱對方知道自己的存在。「萬鵬當小三當慣了是吧」登上微博熱搜，但是她發文過程中全程未提供任何實質性證據，包括聊天記錄、通話錄音或其他可證實的材料，僅以文字描述進行指控，且未公開其男友的具體身份，隨後該則貼文便刪除了。

▲張慧賢控萬鵬喊她男友寶寶還約見面。（圖／翻攝自微博）

萬鵬經紀公司「壹心壹加壹」於18日淩晨零時過後就發布嚴正聲明。聲明中明確表示，網路上出現的關於演員萬鵬的言論屬於「不實言論及惡意揣測」，相關內容「嚴重失實」，已對萬鵬的個人聲譽與公眾形象造成嚴重損害。經紀公司在聲明中強烈呼籲所有發布、傳播上述不實信息的媒體及個人，立即停止轉載、擴散並刪除全部侵權內容。

▲萬鵬經紀公司發聲明回應。（圖／翻攝自微博）