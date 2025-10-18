小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年「原因全場噴淚」　暖心謝蔡康永

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎圓滿落幕，小S、派翠克以《小姐不熙娣》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，成為整場典禮最催淚畫面，台上台下跟著哭一片。兩人稍早現身慶功宴，獲得全場歡呼聲，面對眾人最關心的復出時間，小S語帶保留首回應，「得了獎算是完美的Ending吧，會回去，但我不知什麼時候，至少讓我過完跨年吧，因為那是我很難面對的一天。」背後原因又惹眾人噴淚。

▲小S、派翠克出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

小S希望能在跨年後再想復出一事，「因為之前跨年是在大S家吃飯，熬到12點然後去樓下看煙火，所以今年第一個沒有大S的跨年不知道要怎麼過。」

▲小S坦言害怕面對跨年。（圖／記者周宸亘攝）

小S久違公開露面，透露已經緊張1個月，「我不想讓觀眾覺得我太搧情，我又想觀眾會不會想看到就是有點幽默的小Ｓ，後來康永哥就跟我說沒關係，不管妳做什麼，我都可以接得住，所以我一直抓著他彩排。」最後兩人在台上不按牌裡出來，讓小S重獲自信笑說：「我就覺得我很適合重新復出，但是是跟康永哥，我們的默契不在話下。」在旁的派翠克一聽則驚慌失挫。

▲小S和蔡康永的默契無敵。（圖／翻攝自FACEBOOK／小S 徐熙娣）

被問到是否真的有機會和蔡康永主持？小S笑說：「以我今天跟他這麼有心靈交融、默契，我覺得我願意，但要看他，因為他現在好像過得很自在。」最後再度感性謝謝蔡康永，「我覺得他今天願意陪我出席，我已經非常感謝他了，如果沒有康永哥願意陪我的話，我今天可能會沒有勇氣站在台上。」