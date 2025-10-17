波斯男神IMAN訪問一半記者臨時出考題！　經紀人何超儀臉色變了

記者蕭采薇／綜合報導

「波斯男神」Iman被歌手、演員暨電影製作人何超（何超儀）慧眼看中簽下來當旗下藝人。師徒兩人因工作關係時常見面，何超儀卻直呼與Iman相處起來「壓力很大」。

▲何超儀儀直呼與Iman相處起來「壓力很大」。（圖／852Films提供）

Iman擔任男主角的動作電影《拾荒法師2》即將開拍，並有已簽約的好萊塢電影戲約，星路前途看好。他今年推出首本寫真詩集《Lost In Your Eyes》，由何超儀親自監製，結合詩歌與藝術寫真，橫跨香港、澳門及泰國三地取景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人近日赴星馬宣傳，不少粉絲特地到現場請他簽名、合照，當地藝文線的記者現場出題「過去及未來」要求即興作詩，連見過大風大浪的何超儀也突然面露緊張神色看向工作人員，結果他從從容容、游刃有餘，想了一下立刻出口成詩，全場拍手叫好，而Iman未來也計畫來台宣傳寫真詩集。

▲Iman赴星馬宣傳寫真詩集，當場被記者抽考作詩，讓何超儀緊張不已。（圖／852Films提供）

由素人醫師轉換跑道勇闖演藝圈，Iman身兼醫師、詩人、藝人三種身分，他認為三種身分都有治療作用，從前當醫師是為病人在身體上做治療，而寫詩及當藝人則是希望透過藝術形式給人們在心靈上得到一些安慰、鼓舞，那是心靈上的一種治療。

他年少開始寫詩，最喜歡詩集內的一首叫 《Faith》（信念）的詩，而他的名字Iman在波斯文上是Faith 的意思，何超儀聽到之後笑回：「那我以後要叫你『飛』（Faith）哥）。」打趣雙關金馬影帝黃秋生演出過的經典角色「飛哥」，全場笑翻。

▲Iman與何超儀，為即將開拍的動作新片《拾荒法師2》已準備長達8個月的武術訓練。（圖／852Films提供）

Iman與何超儀今年都在為即將開拍的動作新片《拾荒法師2》已準備長達8個月的武術訓練，，笑說：「他每天看書，有時一天就看完一本書，一星期通常看完四本書。他勤跑健身房，一星期運動6天，而且早睡早起，生活很有規律，有時看著他會很有壓力。」

▲何超儀與Iman赴星馬受到粉絲熱烈歡迎。（圖／852Films提供）

記者問Iman有沒有想對何超儀說的話，他靦腆妙回：「妳（指何超儀）讓我找回曾經內心滿載夢想的男孩，那個男孩一直等著我把他找回來！」