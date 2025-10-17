金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

記者張筱涵／綜合報導

敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）、朵拉Dora（謝雨芝）以《來吧！哪裡怕》獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。

▲敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉奪金鐘獎實境節目主持人獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



阿緯表示10年前妻子叫自己退出演藝圈，如今會拍《來吧！哪裡怕》也是因為老婆勸：「代表大家要聽老婆的話。」原本還想拿出老婆給的吉祥物，結果被說已經快超時了。

敖犬則是感性說道：「棒棒堂解散15年了，謝謝《哪裡怕》的出現，讓我們再次合體，再次拿下這個榮耀，我要好好感謝我的老團員們，謝謝你們願意出來錄這個節目，謝謝。」隨即對著團員們90度鞠躬激動說道：「我們出道20年了，這是最棒的禮物，謝謝。」

王子則感謝當年《我愛棒棒堂》的製作人Andy哥，小杰也是簡單有力感謝所有單位和工作人員的推進：「今晚的喜悅獻給所有支持我們的人。」

小煜一到麥克風前就眼泛淚光，接著開始哽咽落淚：「在這裡我想把這個獎獻給我的大兒子，我知道你長大地比較慢，但是你以後可能會遇到困難、會遇到批評，我會陪著你一起長大，絕對不要放棄自己，我愛你。」Dora最後也語帶哽咽感謝電視台和公司。

▲小煜提到兒子時哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



威廉感謝評審懂得棒棒堂的幽默，並一一點名感謝：「謝謝我很難搞的團員，因為他們背我情感綁架，謝謝我兩個兒子，謝謝我媽、岳父和岳母，謝謝我天上的爸爸，不好意思，這陣子讓你擔心了，謝謝。」

