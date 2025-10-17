楊謹華「出差0偽裝」！私下樣貌全被拍 粉絲驚喜偶遇：原來真的是妳

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列出差照，讓部分其實有偶遇她的粉絲驚訝留言：「原來昨天看到的真的是謹華姐！」

▲楊謹華去馬來西亞出差。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



照片中，可以看到楊謹華穿著紅白格紋細肩帶背心，展現出夏日的清爽感。她還搭配一副黑色窄框太陽眼鏡，為整體造型增添一點率性與時髦氣場。

▲楊謹華打扮得很休閒。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



不只這樣，楊謹華這趟前往馬來西亞出差的時候，還嘗試吃了榴槤。只見她戴著棒球帽，沒有戴墨鏡或口罩偽裝，身穿白T和軍綠色長褲，小心翼翼地吃了一小口的榴槤，反應相當可愛。

▲楊謹華嘗試吃榴槤。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



有趣的是，楊謹華老公也有陪她一起出差。可以看到她換穿寬鬆的灰白條紋長袖上衣，不論是在店內開心欣賞可愛玩偶，或坐在餐廳享用美食，都讓人覺得溫暖又親切。

▲▼楊謹華私下很親民。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

