92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

記者陳芊秀／綜合報導

92歲資深藝人素珠阿姨（吳素珠）演過無數經典戲劇，在票房大作《 大尾鱸鰻》令人印象深刻。她近年淡出螢光幕，昨日（15）罕見更新了臉書動態，向所有關心她的粉絲報平安，短短不到兩天，湧入1700多則留言喊：「素珠阿姨好想妳！」

▲92歲素珠阿姨罕見發文報平安。（圖／翻攝自臉書）

照片中，素珠阿姨頂著一頭優雅的銀白髮，身穿黑白花卉上衣，悠閒地坐在竹椅上品茶，氣色紅潤、精神狀態極佳，且完全看不出已是92歲高齡。她也以一貫的霸氣又親切的口吻發文：「老娘一年多沒跟大家在臉書問候，老娘我還很好喔，哈哈！」簡短幾句話，瞬間讓粉絲們放下心中大石。

▲素珠阿姨發文「老娘我還很好喔」，超過4.6萬網友按讚。（圖／翻攝自臉書）

素珠阿姨近照超過4.6萬按讚數，留言湧入粉絲的思念與祝福，眾人紛紛表示「好想你喔阿姨」、「阿姨好！平安健康」、「祝福素珠阿姨身體健康平安」。也有不少眼尖的粉絲發現阿姨似乎清瘦了些，留言關心「瘦了很多喔，素珠阿姨」。對於她的好氣色，粉絲更是盛讚「容光煥發」、「很開心您又上線跟大家見面了，精、氣、神都非常棒喔！」人氣依舊旺！