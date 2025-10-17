黃立成虧16.7億「頭髮白了」半裸泳池自拍！網友AI製跳水片他親回1句

記者陳芊秀／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成加入幣圈投資，近日驚傳在加密貨幣市場的爆倉風暴中，僅20天損失高達5450萬美元（約新台幣16.7億元）。面對如此鉅額的虧損，他卻僅以一句「過程挺有趣」（Was fun while it lasted）淡定回應，超乎常人的豁達態度引發熱議。

▲黃立成曬出近照。（圖／翻攝自臉書）

在虧損消息曝光後，黃立成不僅沒有表現出絲毫懊惱，反而接連在社群平台發文，先是轉發相關虧損報導，寫下「過程挺有趣」，隨後又貼出比特幣回升的走勢圖，霸氣宣告「加密貨幣掌控著我的世界」（Crypto Rules Everything Around Me），更不忘分享自己的「投資三大心法」，字裡行間流露出對加密貨幣市場依然強大的信心。

黃立成昨日（16）在社群平台曬出個人自拍照。照片中，他半裸上身、位在泳池畔，對著鏡頭露出一抹淺笑，似乎正在度假散心。不過，有眼尖網友發現，他的頭髮比過往更顯斑白，不知是否為此次的鉅額虧損而費心。儘管如此，他仍寫下「來自加州的愛」，看來心情並未被這場金融風暴所擊垮。

網友則輪番留言「ㄤ扣就算虧了還有千千萬萬個7700萬」、「大哥其實是去飯店打工洗游泳池」。還有網友將他的自拍照用AI變成跳水影片，令他留言「Wheeeeee（呦呼）」。還有網友留言「大哥加油」、「大家在那邊為別人擔心，人家已經做好人生規劃信託，帳面上那些只是遊戲數字而已，就算全噴光，依然能夠過著 富豪的舒適生活」、「要再補嗎大哥」。

▲網友將黃立成泳池照變AI跳水照，釣出本人回應。（圖／翻攝自X）