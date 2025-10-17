謝欣穎分手後「破尺度脫了」！胸前鈕扣全開bra被看光 上圍包不住

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎9月出席活動時證實，情斷交往4年的王柏傑，雙方至今已分開約3個月。近日格外引起討論的是，她難得解放內衣，一系列辣照在社群網站曝光後，立刻吸引上千人按讚！

▲謝欣穎難得解放內衣。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



照片中，可以看到謝欣穎穿著淡粉色蕾絲內衣，罕見辣露半球，細緻的蕾絲邊與小蝴蝶結設計增添了少女感。她外搭的白色薄針織外套，隨性地滑落肩膀，展現慵懶不造作的氛圍。

▲謝欣穎好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



謝欣穎下半身則穿上白色長褲，呼應整體色調，使畫面更顯輕盈純淨，微微露出粉色內褲頭的造型，展現若隱若現的性感。整體造型展現自在的居家美感，在簡約色系中透出一種溫柔的從容感。

▲王柏傑與謝欣穎已分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



事實上，謝欣穎與小4歲的王柏傑當初是因合作《華燈初上》結緣的，雖然和對方拍對手戲，但過程中基本上沒有聊天，是殺青後才開始聯繫，陷入熱戀也不想刻意隱藏，「我們兩個心態是我們是演員，不是偶像，生活也是表演一部分，我們沒有刻意要躲，過我們的生活，被拍到就拍到。」未料如今情斷，讓不少粉絲都很震驚。