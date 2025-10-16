黃子韜、徐藝洋婚禮現場曝光！　小倆口浪漫告白全被拍

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星黃子韜與徐藝洋在去年登記結婚，小倆口今（16）日舉辦婚禮，現場畫面曝光後不久，立刻掀起外界關注及討論。

▲黃子韜、徐藝洋婚禮現場曝光。（圖／翻攝自微博）

透過黃子韜在社群直播的畫面可見到，他身穿一套米白色的長版西裝，領口與肩膀處，有著金色的刺繡圖騰，內搭白色襯衫。一旁徐藝洋則穿著一襲白色平口婚紗，裙身上點綴著精緻的立體花朵刺繡，再搭配項鍊及頭紗，造型仙氣十足。她一手拿著一束捧花，一手挽著黃子韜的手臂，小倆口雙雙露出燦笑，模樣相當甜蜜幸福。

▲黃子韜（圖左）、徐藝洋婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博／黃子韜）

黃子韜在直播中透露，徐藝洋對他說：「她很開心要哭了」。面對老婆喜極而泣後，他也開玩笑地問對方：「妳是不是因為我而幸福感動的落淚」，為此徐藝洋也給出了肯定的答案，害羞地對老公說了「是的」，場面極度浪漫。事實上，黃子韜和徐藝洋的婚禮以私人、小範圍形式進行，兩人14日才針對謠言同步發聲，「沒有邀請任何媒體，沒有任何可以售賣的票務，只是簡單的家人朋友聚會，無需過度關注，謝謝大家。」呼籲粉絲及民眾切勿輕信傳言，以免遭受財務損失。