黛安基頓死因公佈！　洛杉磯野火後瘦一大圈

美國時間10月11日去世的奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton），家屬正式公佈了她的死因，證實她是因肺炎去世，同時也感謝各界的哀悼。

從1977年演出電影《安妮霍爾》（Annie Hall）奪下奧斯卡後，黛安基頓一直以注重隱私聞名，戲外堅持同樣風格的造型、遮掩住可以洩漏她年紀的部分。她的友人表示，「她一直按照她想要的方式過日子，照她的意願，被她所熱愛的人事物所包圍著。」

不過在今年洛杉磯發生野火肆虐的災情後，黛安基頓不得不離家、去其他地方待了幾個月。等到災情結束後，她回去清理乾淨，被友人發現似乎瘦了一大圈。但由於她習慣出門時，穿著較為寬鬆的服裝，因此外界很難看到她真實的樣貌，進而對她的死訊感到驚訝。

儘管她終身並未走入婚姻，但在50歲時選擇領養，黛安基頓生前在2019年的訪問中提到：「我在想，我是我們這一輩女演員當中，終身都未嫁。我真的很高興我沒有結婚，我是怪人，記得我在高中的時候，某個人跑來跟我說，『總有一天你會成為一個好妻子。』我心想，『我不想當誰的妻子。不。』50歲時領養小孩並不容易，我必須學習很多事物，這對我來說也有好處，起碼我希望對他們也是如此。身為女演員又身兼領養小孩的母親並不容易，人人都會看著我，而不是看著他們，所以我認為這一點也不簡單。但我愛他們，他們就是我的生活。」

但她也承認，自己入行以來的確會被才子所吸引，像是導演伍迪艾倫（Woody Allen）、華倫比提（Warren Beatty）、艾爾帕西諾（Al Pacino）等人都曾交往過，「我想不該被才子所吸引，畢竟當兩個人都是做同樣的工作時，狀況就不會那麼好了。我應該找個好人，一個顧家的才對。」



