剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

YouTuber古娃娃最近和老公開啟第三次的蜜月旅行，飛去芬蘭看極光，未料準備回台灣途中，在土耳其轉機時，意外解鎖「人生第一次坐救護車」的體驗，還在當地掛急診、開刀和住院，一個晚上的總費用讓她驚呼：「超級意外。」

▲古娃娃在土耳其意外解鎖「人生第一次坐救護車」的體驗。（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）



古娃娃15日在社群網站解釋，在芬蘭上飛機前，平常不會胃痛的她居然開始異常爆痛，痛到只能狂抓老公的手，「過一陣子右下腹也慢慢地痛起來。」

因此，即將降落於土耳其的機場前，老公就和空服員反映此情況，讓古娃娃一落地，「醫生就衝上飛機幫我看診」，醫生進行觸診時，她一被壓到右下腹就痛到大叫，於是直接搭救護車到附近的大醫院。

▲醫生上飛機幫古娃娃看診。（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）



經過檢查後確定是闌尾炎，「最崩潰的是醫生都不會講英文，我們用翻譯也沒辦法準確溝通」，古娃娃說道，她當下害怕到狂哭，但也只能被送進手術室了。

▲▼古娃娃被診斷是闌尾炎。（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）



不幸中的大幸是，古娃娃順利完成手術，恢復速度很快的她，24小時後就出院了，但必須繼續住在土耳其一段時期，等到回診拆線完才能回台灣。

▲古娃娃目前已順利完成手術出院了。（圖／翻攝自Instagram／wawawaku）



至於眾人好奇在土耳其動手術的費用，古娃娃透露，包括急診、開刀和住院一晚在內，總共是台幣1萬9，「超級意外⋯⋯超便宜⋯⋯要噴的錢是後面住飯店的費用。」