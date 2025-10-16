38歲翁滋蔓「自稱32歲」打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

圖文／鏡週刊

「台大五姬」翁滋蔓淡出演藝圈多時，僅有零星的演藝圈活動，不過穩交萬海富四代、千億小開的她，經常出入上流社會社交場合，卻爆出糗事，原來有富商席間聽翁滋蔓自稱32歲，但上網一查發現其實她已將近40。

從翁滋蔓的社群可見，她的完美日常，不是在打高爾夫球就是在品嘗美食、出國豪華遊等，僅有少數演藝工作的她，生活過得非常滋潤。在爆出和萬海千億小開穩交的新聞後，才令人驚覺，原來她已晉升上流。

▲翁滋蔓大啖星級美食，連主廚都出來跟她合照。（翻攝自翁滋蔓臉書）

不過有富商向本刊透露，翁滋蔓曾在參加飯局的時候，向眾人稱自己才32歲，但其實38歲的她，只要上網查詢，就能得到真實年紀，只能說年齡真是女人最大的秘密。同時也有人是向本刊表示，其實翁滋蔓沒什麼負評，軟軟萌萌地又甜美，受到不分男女的欣賞，而且保養地很好，根本看不出來將近40歲。

總之，翁滋蔓勤練高爾夫球，也致力於慈善晚宴，早就是上流社會的名媛，也難怪重心就不擺在演藝工作了。



