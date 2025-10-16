「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

▲翁滋蔓和千億小開當街自拍，兩人合體笑到合不攏嘴。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

「台大五姬」翁滋蔓擁著北一女、台大的高學歷，加上亮眼外型，是「祖嬤級」的宅男女神，而本刊曾於5年前拍到她和萬海千億小開當街恩愛照，但即使至今還在穩交，卻遲遲當不了豪門媳婦，據悉就是過不了長輩那關。

2020年本刊拍攝到翁滋蔓和千億男友約會的鏡頭，兩人光天化日之下愛火熊熊噴發，回顧起當時的報導寫著「小倆口一陣互摸，手來腳來了好一陣，然後翁滋蔓稍微彎個腰，闊少的手馬上就往她的屁股摸了上去，而且還是用撫觸細細品味那種；接著翁滋蔓也毫不害臊，直接化身「欲女」伸出手摸了好大一把回去，可見互相招呼臀部這個行徑，滿足兩人之間的濃濃愛意。」

▲翁滋蔓和千億小開牽手逛街，一牽手就穩交5年。（本刊資料照）



而這愛火一噴發長達5年之久，今年4月，翁滋蔓被問及婚事，僅簡短地回答「還要等很久」，據悉就是因這當街親熱畫面太難看，讓長輩丟了臉面，更對翁滋蔓相當不滿，才會導致她遲遲無法成為豪門媳婦。



