又一個百萬YTR推大型企劃！嘟嘟人「荒島求生7天」來真的　背後焦慮內幕曝

記者孟育民／台北報導

繼《中文怪物》爆紅後，又一大型企劃要來了！百萬 YouTuber「The DoDo Men 嘟嘟人」在頻道邁入第五年之際，再次以行動實踐「跳脫舒適圈」的核心理念。他們選擇把自己丟進一座與世隔絕的荒島，在沒有任何資源的環境下生存七天，推出全新「荒島求生系列」。節目將於 10 月 22 日晚間 9 點首播，每週三固定更新，共 7 集。預告一曝光即掀起網友熱議，期待值爆表。

▲▼嘟嘟人大型企劃來了，推出「荒島求生系列」。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

「荒島求生系列」全都來真的，Eric 和 Ian 前進菲律賓愛尼島的群島之一。島上沒有食物、冷氣，甚至連退路都沒有，兩人必須挑戰生火煮食、下海捕魚，在極端環境中想辦法填飽肚子、努力生存。兩人向《ETtoday 星光雲》分享心路歷程，透露最初企劃是由 Ian 發想，而即便 Eric 不喜歡被蚊子叮、又非常注重睡眠，但最後仍義無反顧地與好友上島挑戰。

▲▼「荒島求生系列」都是來真的。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

團隊自去年 8 月開始籌備，今年 6 月正式前往拍攝。談及背後的艱辛，Ian 表示：「從島上的場勘、周邊安全性，到攝影團隊的食宿與安全，都必須事先確認。這些準備功夫花了非常多時間。」而拍攝結束後，後製也耗時整整 4 個月，只為呈現最真實、最熱血的畫面。

▲▼兩人真實呈現島上生活。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

「以前看《浩劫重生》，我們都覺得超級猛，也幻想過如果有一天真的在荒島上會是什麼樣子。沒想到這次真的實現了這個瘋狂的想法！」Eric 和 Ian 回想上島前笑說，兩人完全沒經驗，離開文明那一刻其實非常焦慮：「老實講，上島前我們超挫，不知道能不能找到喝的和吃的。」

▲兩人在島上共同解決問題，內容有笑有淚。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

如今節目預告曝光，網友一致盛讚「像在看電影」。對此兩人笑說：「這不是節目組設計的生存秀，而是真實發生的七天荒島生活。應該是整個台灣自媒體圈最野、最真實的內容了吧！愛尼島真的超美，大家去玩就好，別學我們哈哈，我們下次還是乖乖來度假就好了！」



