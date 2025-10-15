ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
威廉閃兵後首受訪「準備賣房渡難關」
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡
34歲歌手「罹罕癌逝」曾拍台灣觀光片
女神有村架純1舉動被說「像媽媽」　福山雅治揭她私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

改編自東野圭吾同名小說、由福山雅治與有村架純主演的懸疑鉅獻《迷宮裡的魔術師》，將於10月23日上映，這是兩人首度共演，化身「最強叔姪搭檔」聯手破案。有村架純飾演為揭開父親死亡真相的女兒，與飾演魔術師叔叔的福山雅治攜手辦案。她笑說得知能與福山及東野圭吾合作時「毫不猶豫就答應」，坦言：「能進入他們的世界是難得的機會！」

拍攝初期兩人迅速培養出信任感，有村架純更在片場關心福山的飲食與睡眠，被他打趣：「她有點像媽媽！」但福山稱讚她這樣的個性，不僅能接住角色，也能接住整部作品，「她有一種投入角色、甚至願意拋下一切去演繹的氣魄，同時又具備溫柔的母性，以及強大的精神力與韌性。」他也接著補充：「她的包容力也讓我能以更自由的方式去嘗試不同的表演方法。」有村也透露：「福山先生是我媽媽的偶像，能合作真的像夢一樣。」

為了培養角色情感，有村架純更將飾演父親的仲村亨照片設成手機桌布，希望加深情感連結。她笑說：「每天看到他的臉就能進入角色。」沒想到仲村得知後又驚又喜，笑說：「她的手機如果被人看到，我的角色可能就提前曝光了！」兩人互動自然逗趣，也展現有村的敬業態度。

