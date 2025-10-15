男團主演BL劇順利殺青！拍到凌晨4點「喊卡一秒落淚」現場曝驚喜

記者黃庠棻／台北報導

由踢帕娛樂出品、姜秉辰執導的青春奇幻愛情劇《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，歷經近兩個月戲劇課排練與30天拍攝時程，於近日正式殺青。最後一場戲拍攝完成時已近凌晨四點，導演一聲「卡！」全場瞬間爆出掌聲與歡呼，笑聲與淚水齊落，為這段青春旅程劃下溫暖句點。

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）



這部結合校園、樂團與奇幻元素的青春愛情劇，描繪成長過程中那些關於勇氣、遺憾與和解的故事。殺青現場氣氛熱烈又感性，除了導演與劇組人員感性致詞外，踢帕娛樂旗下兩團F.F.O與ARKis成員更悄悄現身片場，特地等到凌晨四點、直到最後一個鏡頭拍完後，親手獻上花束給主演群，加上粉絲力挺，帶來一場溫暖又驚喜的「深夜應援」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

禾雁凱感動表示「沒想到大家等到這麼晚，看到花那一刻，疲累都不見變成感動了。」張鈞嘉回憶「印象最深刻的是和小禾的告白戲，那場戲要落淚，導演花很多時間引導我進入情緒，讓我想到一些委屈的事，最後真的哭了出來。」

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

鄭彫秦說「有一場我和小禾打籃球的戲，當天來的客串嘉賓真是太驚喜了，我到現在還在開心，他們都好帥！」談到收穫，禾雁凱笑說「我平常不太會哭，但這部戲哭戲特別多，我在家裡反覆練習，能得到導演跟戲劇老師的肯定很有成就感。」

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

而面對首次拍戲的挑戰，鄭彫秦坦言「以前多是客串或廣告，第一次進劇組一整個月，很需要體力和專注力，經驗特別難得，很感謝有這次機會，未來希望能挑戰恐怖片或喜劇片！」





▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

F.F.O成員俊希也真誠表示「鈞嘉第一次演戲就擔任男主角，他在過程中壓力非常大，但我們都看到他一直在進步，最後也順利完成這個重要的任務，為他感到驕傲。」

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

而ARKis團員崇峻則說「那天突襲殺青獻花的時候，我自己也蠻感動的。從一開始看著團員們第一次接觸戲劇，到後來每天忙到半夜，白天拍戲、晚上排練，我們能做的就是背後支持。我也有參與演出，算是一起見證大家的成長，想說辛苦了！兄弟們都會在背後支持你們！」

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》順利殺青。（圖／踢帕娛樂提供）

隨著《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》正式殺青，劇組將進入後製階段，預計於2026年白色情人節檔期推出。這部集結青春氣息與情感深度的校園奇幻愛情劇，將帶領觀眾再次相信愛與勇氣的力量。