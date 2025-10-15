郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

記者劉宜庭／綜合報導

女星郁方嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲多年，家庭生活幸福美滿，她也經常在社群粉專「好門媳婦的秘密生活郁小方」分享生活點滴。今（15日）一早，她就分享了老公的超節儉行為，只見身價不凡的珠寶總座，竟拿著一支簽字筆，細心地修補一個用了10年的舊包包，讓她忍不住讚嘆：「家風果然嚴謹！」

▲郁方老公用簽字筆修10年名牌包。（圖／翻攝自郁方臉書）



郁方在文中透露，這個名牌包是她10年前第一次去韓國時，買回來送給老公的禮物。今天早上，她看到老公在找簽字筆，本來還不明白他要做什麼，結果下一秒就看到，他正拿著筆，塗在包包底部皮革磨損泛白的地方，試圖「補色」讓包包煥然一新。這個惜物的舉動，讓郁方看了直呼：「必須掌聲鼓勵！」

▲郁方夫妻感情甜蜜。（圖／翻攝自郁方臉書）

這也讓郁方想起了自己已故的公公。她回憶，公公過世後，家人整理他的衣櫃，才發現他穿的都是超過20年以上的舊衣服，晚輩們送的新衣禮物幾乎都沒穿過。公公常常說：「錢要省下來給老婆買衣服。」而婆婆聽到這句話，總會露出16歲少女般害羞的表情，夫妻情深可見一斑。

▲郁方公公4月在土耳其旅遊時驟逝，享壽83歲。（圖／翻攝自郁方臉書）



如今，老公陳昱羲的節儉行為，完美繼承了父親的樸實家風。郁方將老公用簽字筆「修復」包包的過程拍下，照片中可見包包的皮革邊角確實因長期使用而磨損，陳昱羲細心塗抹的舉動，也讓這個平凡的早晨充滿了溫馨的畫面。

郁方除了希望兒子們也能傳承這樣的美德，文末更幽默地標註：「#下雨會不會褪色？」引來網友一片讚賞，紛紛留言「真正的豪門是勤儉持家」、「有個好榜樣，代代相傳」、「好的觀念就是要繼續傳承」，也有網友表示「老一輩的人都是苦過來的都很勤儉，都很珍惜身邊的人事衣物等所有的，都會想到要把最好的留給下一代」。

【郁方全文】

我公公走了以後

我們整理他的衣櫃

發現這些年來他穿的都是超過20年以上的衣服。

當然衣服的品質很好，

但是經過這些年來也已經穿薄了

而我們送給他的禮物，他幾乎都沒有穿。

他常常說他的錢要省下來給他的老婆買衣服

當他這樣說的時候，我婆婆就會露出16歲少女害羞的表情

果然！！！家風嚴謹

這個名牌包包是10年前，我第一次去韓國時買回來送給老爺的禮物

早上我看他在找簽字筆

還不明白他要做什麼？

為什麼￼會需要簽字筆？

這下⋯⋯⋯

必須掌聲鼓勵

希望我兒子們也這麼節省

#下雨會不會褪色？