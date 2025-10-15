《單身即地獄》車炫承抗癌近況　「皮膚不斷脫落」曝最新血檢結果

記者張筱涵／綜合報導

韓星車炫承公開了自己抗癌期間的最新狀況，他以親自拍攝的影片向粉絲展示「白血病患者的一天」，堅毅模樣引發網友心疼與鼓勵。

▲車炫承分享抗癌近況。（圖／翻攝自YouTube／차현승 ChaHyunSeung）



車炫承近日在個人YouTube頻道《차현승》上傳影片〈白血病患者的一天〉，真實記錄在病房裡的生活。影片中，他清晨5點半起床，以伸展運動開啟一天，隨後接受抽血、量血壓與測量體溫，並服用飯前藥：「一定要努力吃東西，這樣才能吃藥、恢復體力。」

同時，車炫承還展示了手掌皮膚脫皮的狀況，說明：「皮膚一直反覆脫皮、再長新皮。」並公開每天記錄血液檢查數值的筆記本，透露自己的中性球數值仍只有200多，「正常應該要達到1000以上，但目前還沒恢復。」

車炫承提到，原本每天都有寫日記，但住院後只能以手機簡記，「現在我重新把那些文字抄回筆記本，透過面對過去的自己重新獲得力量。」他也在影片中剃鬍、洗澡，努力維持體能：「如果整天都躺著，反而會讓身體更虛弱。」影片中還能看到他做徒手深蹲與提踵運動，展現積極抗病的態度，也感謝外界的關心：「沒想到公開近況後，能收到這麼多鼓勵，真的非常感謝。未來我會更加堅強，努力康復。」

▲車炫承透露身體會脫皮。（圖／翻攝自YouTube／차현승 ChaHyunSeung）



車炫承於今年6月初緊急送醫後被診斷出白血病，並在9月27日首次於社群公開病情：「原本正為夢想努力，卻突然被迫停下，但我一定會撐下去。」

車炫承最初因擔任歌手宣美的伴舞而走紅，之後出演戀愛實境節目《單身即地獄》第一季、《Be Mbitious》與《體能之巔：百人大挑戰》等，憑健身體態與穩定舞技受到矚目。後來他轉型成演員，出演《The Bedmate Game:Sharehouse》、《Seduce My Husband》等作品，逐步拓展演藝版圖。